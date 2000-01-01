Отцы и дети в боксе. Как младшее поколение боролось со злыми языками

Достижения детей легендарных отцов-боксёров
В спорте немало случаев, когда дети продолжают дело своих прославленных родителей. На своем пути они сталкиваются со сравнениями со своими выдающимися отцами, которые не всегда заканчиваются в пользу младшего поколения.
Хулио Сезар Чавес-ст. (107-6-2) и Хулио Сезар Чавес-мл. (52-6-1-1 NC)
Чавес-ст.:
Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBC.
Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC и WBA.
Чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и IBF.
Лучший боксёр мира по версии The Ring (1990-1993).
Чавес-мл.:
Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBC.
Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBC.
Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC и WBA.
Чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и IBF.
Лучший боксёр мира по версии The Ring (1990-1993).
Чавес-мл.:
Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBC.
Костя Цзю (31-2-0-1 NC), Тимофей Цзю (21-0), Никита Цзю (1-0)
Костя Цзю:
Чемпион мира среди любителей (1991).
Двукратный чемпион Европы среди любителей (1989, 1991).
Победитель игр Доброй воли (1990).
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям WBC, WBA, IBF.
Член Международного зала боксерской славы.
Чемпион мира среди любителей (1991).
Двукратный чемпион Европы среди любителей (1989, 1991).
Победитель игр Доброй воли (1990).
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям WBC, WBA, IBF.
Член Международного зала боксерской славы.
Тим Цзю:
Чемпион по версиям WBO Global, WBO Asia Pacific и IBF Australasian в 1-м среднем весе.
Чемпион Британского. содружества по версии CBC в 1-м среднем весе.
Чемпион Азии по версии WBC в 1-м среднем весе.
Чемпион Австралии в 1-м среднем весе.
Никита Цзю:
5-кратный чемпион Австралии среди любителей.
Чемпион по версиям WBO Global, WBO Asia Pacific и IBF Australasian в 1-м среднем весе.
Чемпион Британского. содружества по версии CBC в 1-м среднем весе.
Чемпион Азии по версии WBC в 1-м среднем весе.
Чемпион Австралии в 1-м среднем весе.
Никита Цзю:
5-кратный чемпион Австралии среди любителей.
Флойд Мейвезер-мл. (50-0), Роджер Мейвезер (59-13), Флойд Мейвезер-ст. (28-6-1), Джефф Мейвезер (32-10-5)
Флойд Мейвезер-мл.:
Чемпион мира во 2-м полулёгком весе по версии WBC
Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC.
Чемпион мира в 1-м полусреднем весе по версии WBC.
Чемпион мира в полусреднем весе по версиям IBF, IBO, WBC, WBA, WBO.
Чемпион мира в 1-м среднем весе по версиям WBC и WBA.
Бронзовый призёр ОИ-1996.
Чемпион мира во 2-м полулёгком весе по версии WBC
Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC.
Чемпион мира в 1-м полусреднем весе по версии WBC.
Чемпион мира в полусреднем весе по версиям IBF, IBO, WBC, WBA, WBO.
Чемпион мира в 1-м среднем весе по версиям WBC и WBA.
Бронзовый призёр ОИ-1996.
Флойд Мейвезер-ст.:
Чемпион США в полусреднем весе (1977).
Роджер:
Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBA (1983-1984).
Чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC (1987-1989).
Джефф:
Чемпион мира во втором полулёгком по версии IBO (1994-1995).
Чемпион США в полусреднем весе (1977).
Роджер:
Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBA (1983-1984).
Чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC (1987-1989).
Джефф:
Чемпион мира во втором полулёгком по версии IBO (1994-1995).
Мохаммед Али (56-5) и Лейла Али (24-0)
Мохаммед Али:
Чемпион ОИ-1960.
Чемпион мира по версии WBC и WBA в супертяжёлом весе.
Шестикратный обладатель звания «Боксёр года».
Лучший боксер десятилетия по версии журнала The Ring (1960-е).
Член Зала славы бокса и Международного зала боксёрской славы.
Спортсмен XX века по версии Sports Illustrated.
Чемпион ОИ-1960.
Чемпион мира по версии WBC и WBA в супертяжёлом весе.
Шестикратный обладатель звания «Боксёр года».
Лучший боксер десятилетия по версии журнала The Ring (1960-е).
Член Зала славы бокса и Международного зала боксёрской славы.
Спортсмен XX века по версии Sports Illustrated.
Лейла Али:
Чемпионка мира в суперсреднем весе по версиям WBC, IBA, IWBF, WIBA.
Чемпионка мира в полутяжёлом весе по версии IWBF.
Соавтор первого PPV-боя в истории женского бокса против Жаклин Фрейзер-Лайд, дочери Джо Фрейзера.
Чемпионка мира в суперсреднем весе по версиям WBC, IBA, IWBF, WIBA.
Чемпионка мира в полутяжёлом весе по версии IWBF.
Соавтор первого PPV-боя в истории женского бокса против Жаклин Фрейзер-Лайд, дочери Джо Фрейзера.
Отцы и дети в боксе. Как младшее поколение боролось со злыми языками
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