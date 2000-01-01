Роскошная яхта Конора. Что нужно знать об обновке Макгрегора

Tecnomar for Lamborghini 63 представляет собой ультралёгкую скоростную яхту, разработанную The Italian Sea Group совместно с Lamborghini. Число 63 отсылает к 1963 году. Именно тогда Ферруччо Ламборгини основал компанию по производству роскошных спорткаров.