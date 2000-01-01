Как быть в такой же крутой форме, как Хабиб?
Наш чемпион UFC не раз говорил о том, что нужно для поддержания хорошего физического состояния.
1. Индивидуальный подход
«Не всем подходят одинаковые планы питания и тренировок. Каждый человек уникален», — говорил Хабиб.
2. Регулярность
Главный ключ к успеху и обретению хорошей физической формы — регулярность занятий, считает боец.
3. Восьмичасовой сон
Сон не менее восьми часов в сутки — залог не только хорошей физической формы, но и здорового образа жизни в целом.
4. Домашние тренировки могут заменить зал
«Порой тренироваться дома гораздо безопаснее и эффективнее, чем ходить в спортзал. А ещё это экономит время, ведь тренировки могут занимать от 10 до 30 минут», — рассказывал Хабиб.
5. Полчаса борьбы для настроения
Хабиба очень вдохновляет и поддерживает борьба. «Для хорошего настроения нужно побороться 30 минут, это даёт мне энергию. Стараюсь бороться со всеми ребятами, и я чувствую себя хорошо, и они набирают», — отмечал экс-чемпион UFC.
6. Просто пить витамины недостаточно
«Для восстановления иммунитета недостаточно пить витамины. Важнее вести здоровый образ жизни», — подчёркивал Хабиб.
7. Сбалансированное питание
Чтобы быть в хорошей форме, жёсткие ограничительные диеты, как во время весогонки, не нужны, но питаться важно сбалансированно.
Как быть в такой же форме, как чемпионы UFC? Семь советов от Хабиба
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