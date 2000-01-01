Как выглядят спутницы топов UFC? Стерлинг уже 10 лет вместе со своей красоткой

Как выглядят девушки и жёны лучших бойцов UFC?
Многие поддерживали бойцов с самого старта их карьеры.
Ди Девлин, супруга Конора Макгрегора
Жена Конора была с ним и в горе, и в радости, была рядом и содержала его, когда он сидел без работы и ещё без карьеры, справлялась со всеми его выходками и поддерживала в трудные моменты карьеры.
Юлия Ян, супруга Петра Яна
Пётр Ян познакомился со своей будущей женой Юлией, когда только начинал карьеру. Пара воспитывает двоих сыновей — Даниила и Константина.
Ребекка Круз, невеста Алджэмейна Стерлинга
Стерлинг и Круз находятся в отношениях уже давно, а в 2021 году они обручились. Пожениться пара планировала в 2022 году.
Джоли Порье, супруга Дастина Порье
Дастин и Джоли познакомились ещё подростками и встречались в течение 14 лет. Супруга была с Дастином на протяжении всей его бойцовской карьеры, начиная с самого первого боя.
Элесли Дитч, супруга Камару Усмана
Чемпион UFC в полусреднем весе женат на бразильянке по имени Элесли. У пары есть дочь Самира, она родилась в 2014-м.
Райан Миочич, супруга Стипе Миочича
Стипе и Райан долго знали друг друга, прежде чем начать встречаться в 2014-м. Их свадьба состоялась два года спустя.
Кристина Фергюсон, супруга Тони Фергюсона
Кристина и Тони женаты уже целых 10 лет. В 2019 году их семья чуть не раскололась: Кристин подала в суд из-за неадекватного поведения Тони, но никакой информации о расставании так и не последовало.
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