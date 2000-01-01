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Итоги World MMA Awards 2022
Итоги World MMA Awards 2022
В Лас-Вегасе вручили престижную премию MMA Awards 2022 года. Изучаем самых интересных лауреатов.
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«Нокаут года»
«Нокаут года»
Сочный удар ногой Майкла Чендлера в голову Тони Фергюсона получил премию «Нокаут года». Получилось действительно брутально.
«Бой года»
«Бой года»
Пять раундов чемпионской рубки между Иржи Прохазкой и Гловером Тейшерой признали лучшим боем года. Это реально было круто!
«Промоушен года»
«Промоушен года»
Тут без сенсаций — лучшим промоушеном года в очередной раз признали UFC. Кажется, конкурентов и не было. Дана Уайт счастлив?
«Камбэк года»
«Камбэк года»
Спорная победа над Петром Яном и избиение травмированного Ти Джея Диллашоу принесли премию Алджамейну Стерлингу. Очень сомнительный выбор.
«Мужчина-боец года»
«Мужчина-боец года»
Бесконечное доминирование Алекса Волкановски в полулёгком весе принесло австралийцу престижную премию. Теперь он пойдёт за головой Махачева.

«Женщина-боец года»
«Женщина-боец года»
Тут всё просто — умница, спортсменка и просто красавица Валентина Шевченко продолжает доминировать в своём дивизионе. Кто заслужил награду больше неё?
«Апсет года»
«Апсет года»
Джулианна Пенья подарила нам сенсацию, нокаутировав Аманду Нуньес. Правда, в реванше легендарная бразильянка жестоко отомстила Джулианне.
А где российские бойцы?
А где российские бойцы?
Ни один боец из России, если не считать Шевченко, не получил премии. Даже Махачев! Вы согласны с мнением жюри или наших соотечественников несправедливо проигнорировали?
Так, стоп, а где Махачев? Лауреаты World MMA Awards 2022
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