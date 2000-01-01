Соперник Махачева — лучший боец UFC. Со статистикой не поспоришь

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Волкановски — самый опасный соперник Махачева
Волкановски — самый опасный соперник Махачева
Исламу лучше остерегаться Александра в октагоне — одолеть его будет очень сложно. Достаточно посмотреть на достижения австралийца за карьеру.
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Волкановски может стать восьмым чемпионом в двух дивизионах в истории UFC.
Волкановски может стать восьмым чемпионом в двух дивизионах в истории UFC.
Также Александр может стать пятым чемпионом в двух весовых категориях одномоментно в истории UFC и повторить достижение Макгрегора, Нуньес, Сехудо и Кормье.
Также Александр может стать пятым чемпионом в двух весовых категориях одномоментно в истории UFC и повторить достижение Макгрегора, Нуньес, Сехудо и Кормье.
Волкановски — единственный в истории UFC чемпион австралийского происхождения.
Волкановски — единственный в истории UFC чемпион австралийского происхождения.
Волкановски выходит на турнир с победной серией из 22 боёв. Он не проигрывал с мая 2013 года.
Волкановски выходит на турнир с победной серией из 22 боёв. Он не проигрывал с мая 2013 года.
Победная серия австралийца из 22 боёв в ММА является самой длинной среди действующих бойцов UFC.
Победная серия австралийца из 22 боёв в ММА является самой длинной среди действующих бойцов UFC.
Среднее время боя Александра в полулёгком весе UFC составляет 18 минут и является самым продолжительным в истории дивизиона.
Среднее время боя Александра в полулёгком весе UFC составляет 18 минут и является самым продолжительным в истории дивизиона.
Волкановски наносит 56,6% результативных ударов в полулёгком весе UFC, что является третьим лучшим показателем по точности в истории дивизиона.
Волкановски наносит 56,6% результативных ударов в полулёгком весе UFC, что является третьим лучшим показателем по точности в истории дивизиона.
Волкановски наносит 6,97 значимых удара в минуту в полулёгком весе UFC, что является четвёртым результатом в истории дивизиона.
Волкановски наносит 6,97 значимых удара в минуту в полулёгком весе UFC, что является четвёртым результатом в истории дивизиона.
8 из своих 12 побед в UFC Александр одержал решением судей.
8 из своих 12 побед в UFC Александр одержал решением судей.
Если Махачев победит Волкановски, это будет невероятным успехом. Ждём от Ислама победы!
Если Махачев победит Волкановски, это будет невероятным успехом. Ждём от Ислама победы!
Соперник Махачева — лучший боец UFC. Со статистикой не поспоришь
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