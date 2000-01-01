«Готов к собачьим боям: потеть и истекать кровью». Джонс опасен — у него куча рекордов!

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Главные рекорды Джона Джонса
Главные рекорды Джона Джонса
Джон рвётся показать себя в тяжёлом весе. Выступать в другой категории непросто, но на стороне бойца опыт и множество уникальных достижений.
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Скоро стартует турнир UFC 285. Там на ринг выйдет легендарный Джон Джонс, правда, теперь он будет выступать в тяжёлом весе. Его соперником станет Сириль Ган.
Скоро стартует турнир UFC 285. Там на ринг выйдет легендарный Джон Джонс, правда, теперь он будет выступать в тяжёлом весе. Его соперником станет Сириль Ган.
Некоторые эксперты сомневаются в победе Костяного, а ведь у него серьёзный настрой. «Готов к собачьим боям: потеть, истекать кровью и оставить там свою жизнь», — сказал он.
Некоторые эксперты сомневаются в победе Костяного, а ведь у него серьёзный настрой. «Готов к собачьим боям: потеть, истекать кровью и оставить там свою жизнь», — сказал он.
Переход в другую весовую категорию никогда не даётся спортсменам просто, но в пользу Джонса говорят его опыт и многочисленные рекорды. Вы только посмотрите на некоторые из них!
Переход в другую весовую категорию никогда не даётся спортсменам просто, но в пользу Джонса говорят его опыт и многочисленные рекорды. Вы только посмотрите на некоторые из них!
Американец 11 раз защищал титул чемпиона в полутяжёлом весе UFC. Подобное не удавалось больше ни одному бойцу в истории промоушена.
Американец 11 раз защищал титул чемпиона в полутяжёлом весе UFC. Подобное не удавалось больше ни одному бойцу в истории промоушена.
Также на счету Джонса самая длинная серия побед в UFC, причём она считается действующей: Джон не проигрывал 18 раз подряд.
Также на счету Джонса самая длинная серия побед в UFC, причём она считается действующей: Джон не проигрывал 18 раз подряд.
Соперники не могли сбросить спортсмена с победного пьедестала аж 1501 день. Джонс удерживал звание чемпиона в полутяжёлом весе дольше всех.
Соперники не могли сбросить спортсмена с победного пьедестала аж 1501 день. Джонс удерживал звание чемпиона в полутяжёлом весе дольше всех.
У Джона наибольшее количество побед в титульных боях UFC — 14. В ответственные моменты он точно не пасует и идёт в атаку!
У Джона наибольшее количество побед в титульных боях UFC — 14. В ответственные моменты он точно не пасует и идёт в атаку!
Но и с защитой у бойца тоже всё в порядке. У него самый высокий процент отражённых тейкдаунов — 95%.
Но и с защитой у бойца тоже всё в порядке. У него самый высокий процент отражённых тейкдаунов — 95%.
Опыт Джонса делает его невероятно опасным, ведь свой первый крупный титул он добыл очень рано — в 23 года. Джон — самый молодой чемпион UFC.
Опыт Джонса делает его невероятно опасным, ведь свой первый крупный титул он добыл очень рано — в 23 года. Джон — самый молодой чемпион UFC.
Кроме того, у него самое продолжительное общее время боёв в истории UFC в полутяжёлом весе — 5:40.15.
Кроме того, у него самое продолжительное общее время боёв в истории UFC в полутяжёлом весе — 5:40.15.
«Готов к собачьим боям: потеть и истекать кровью». Джонс опасен — у него куча рекордов!
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