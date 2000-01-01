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Самые жуткие соперники Вячеслава Дацика
Самые жуткие соперники Вячеслава Дацика
Совсем скоро Рыжего Тарзана ждёт сложный, но увлекательный поединок. Таких у него было несколько — вспомнили всех самых ярких противников бойца.
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Андрей Орловский
Андрей Орловский
Фаворитом в той встрече был отнюдь не Дацик, а Орловский, который незадолго до этого выиграл чемпионат мира по самбо в тяжёлом весе среди юниоров. Тем не менее Вячеслав умудрился нокаутировать Андрея.
Жером Ле Банне
Жером Ле Банне
Поражение российского спортсмена от легенды кикбоксинга не было стыдным. На начальных этапах Дацик заработал нокдаун и был близок к победе, но Ле Банне помогли его опыт и бойцовская смекалка.
Антониу Силва
Антониу Силва
А вот у бразильца не было времени подумать: его атаковали быстрыми мощными ударами со всех сторон. Силва был на пределе, а его соперник был готов продолжать, но объявление о техническом нокауте остудило его пыл.
Александр Емельяненко
Александр Емельяненко
Не было шансов и у одного из братьев Емельяненко. Александр был повержен всего за 13 секунд! Будучи не самым техничным бойцом, Вячеслав оказался на голову сильнее. Будет ли реванш у этих двоих, покажет время.
Джефф Монсон
Джефф Монсон
Сражение ветеранов было громким и даже трогательным. Дацик проявил глубокое уважение к сопернику и не стал бить его по лицу, понимая своё тотальное превосходство. Он победил единогласным решением судей.
Кевин Джонсон
Кевин Джонсон
Тем не менее осторожничать в следующем поединке Вячеславу точно не стоит. В субботу, 1 апреля, в Москве он встретится с известным американским боксёром, который физически, может, не так силён, зато очень вынослив.
Русский американец и один из братьев Емельяненко. Самые грозные соперники Дацика
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