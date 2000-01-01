Самые жуткие соперники Вячеслава Дацика
Совсем скоро Рыжего Тарзана ждёт сложный, но увлекательный поединок. Таких у него было несколько — вспомнили всех самых ярких противников бойца.
Андрей Орловский
Фаворитом в той встрече был отнюдь не Дацик, а Орловский, который незадолго до этого выиграл чемпионат мира по самбо в тяжёлом весе среди юниоров. Тем не менее Вячеслав умудрился нокаутировать Андрея.
Жером Ле Банне
Поражение российского спортсмена от легенды кикбоксинга не было стыдным. На начальных этапах Дацик заработал нокдаун и был близок к победе, но Ле Банне помогли его опыт и бойцовская смекалка.
Антониу Силва
А вот у бразильца не было времени подумать: его атаковали быстрыми мощными ударами со всех сторон. Силва был на пределе, а его соперник был готов продолжать, но объявление о техническом нокауте остудило его пыл.
Александр Емельяненко
Не было шансов и у одного из братьев Емельяненко. Александр был повержен всего за 13 секунд! Будучи не самым техничным бойцом, Вячеслав оказался на голову сильнее. Будет ли реванш у этих двоих, покажет время.
Джефф Монсон
Сражение ветеранов было громким и даже трогательным. Дацик проявил глубокое уважение к сопернику и не стал бить его по лицу, понимая своё тотальное превосходство. Он победил единогласным решением судей.
Кевин Джонсон
Тем не менее осторожничать в следующем поединке Вячеславу точно не стоит. В субботу, 1 апреля, в Москве он встретится с известным американским боксёром, который физически, может, не так силён, зато очень вынослив.
Русский американец и один из братьев Емельяненко. Самые грозные соперники Дацика
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