Главные победы Тимофея Цзю
Сын прославленного российского чемпиона и сам не поддался ни одному сопернику. На очереди мексиканец Карлос Окампо?
Джоэл Камиллери
Равных Тимофею Цзю сейчас в Австралии нет, но стало понятно это ещё в 2019 году. Тогда сын Константина завоевал титул чемпиона страны в первом среднем весе, одолев Джоэла Камиллери.
Дуайт Ричи
Затем Тим замахнулся на вакантный пояс чемпиона по версии WBO Global и IBF Australasian. Получил он его в поединке с Дуайтом Ричи, который не выстоял против его мощных ударов.
Джефф Хорн
Сложный бой был у Цзю с Джеффом Хорном, который не чурается «грязных» приёмов. Тем не менее Тим смог деклассировать его и заставил сдаться после восьмого раунда.
Такеши Иноуэ
Цзю-младшего стали остерегаться многие соперники, в том числе и Такеши Иноуэ, который бегал от Тима по рингу, однако это не спасло его от поражения.
Террелл Гуше
А вот в борьбе с Террелом Гуше сыну прославленного российского чемпиона было несладко: первые раунды боец провалил, но затем собрался и в седьмой раз защитил титул чемпиона по версии WBO Global.
Тони Харрисон
Примерно через год Цзю легко расправился с экс-чемпионом мира Тони Харрисоном. Тим нокаутировал американца в девятом раунде и взял пояс временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.
Всемогущий Цзю! Какие победы приблизили Тимофея к настоящему величию?
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