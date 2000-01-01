Спланированный цирк или настоящее искусство? Почему мир сходит с ума по реслингу

Реслинг — профессиональный спорт или шоу?
В UFC грядут серьёзные перемены, и это круто. Скоро фанаты увидят Макгрегора в ярком трико и в маске? А разве что-то изменится?
Слияние UFC и WWE открывает поклонникам боевых искусств новые горизонты, однако не все об этом догадываются, ведь до сих пор считают реслинг жестокой клоунадой с фальшивыми поединками. Но это не так.
Реслинг появился благодаря «французской борьбе», которая, хоть и была одним из развлечением в цирках, требовала от спортсменов высокого уровня подготовки. Непросто было даже великому Ивану Поддубному!
Сочетание невероятной силы и артистических данных пригодилось рестлерам из США в 1950-х годах, когда новый вид получил очередной толчок в развитии: после Второй мировой войны, когда люди жаждали развлечений.
Постепенно дисциплина принимала современные черты, обзаводилась правилами и собственными звёздами. А через пару лет появился промоушен, впоследствии известный как WWE.
Сейчас реслинг — это спортивное театрализованное шоу, где каждый участник показывает не только бойцовские навыки, но и знания хореографии и ораторского искусства.
Ни одна схватка не проходит без заранее подготовленного сценария. У каждого здесь своя роль, или гиммик — образ бойца, включающий как визуальный стиль, так и особенности ведения боя.
Драматургия поединков невероятно проста: кровавое противостояние строится на конфликте — фейс (положительный боец) даёт отпор хилу (отрицательному герою).
Несмотря на исключительное внимание к оформлению, основное представление всё же заключается в демонстрации отличной физической формы: рестлеры исполняют опасные трюки и даже используют реквизит.
В целом от боёв UFC эти поединки отличаются лишь меньшей спонтанностью, но большей вариативностью действий. Даже бывшие посетители октагона признавали, что реслинг — это не так просто, как кажется.
Вместе с тем некоторым уже не терпится попробовать себя в новой роли. Конор Макгрегор умеет навести суету, так что, кажется, яркое трико и маска сядут на него как влитые. Остаётся лишь ждать его поединка!
Спланированный цирк или настоящее искусство? Почему мир сходит с ума по реслингу
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