Волкановски круче Махачева, и это не шутка!
Споры среди любителей боёв не утихают до сих пор. Болельщики не могут решить, кто же лучше: Махачев или Волкановски, но ответ, похоже, есть.
Противостояние Александра и Ислама продолжается даже после окончания их поединка. Не зря австралиец планирует провести трилогию с россиянином.
Спортсмен проиграл бой за титул UFC в лёгком весе, но решение судей было неоднозначным. Волкановски проявил мастерство, которое заслуживало пояса.
Уровень Александра и правда запредельный: 12 побед в промоушене и лишь одно поражение. Кроме того, боец четыре раза защитил титул в полулёгком весе.
В рейтинге P4P, который определяет лучших спортсменов лиги вне зависимости от весовой категории, Волкановски занимает второе место — выше Махачева, который пока лишь третий.
Сам австралиец уверен, что не уступает россиянину, поэтому называть его аутсайдером точно не стоит. «Я бросил вызов Махачеву. Был уверен, что получу свой момент славы, но его у меня отняли», — сказал боец.
Теперь Александру нужно вернуть свою силу — для этого он выйдет против Яира Родригеса, и шансы победить у него отличные. Поединок пройдёт 9 июля в рамках турнира UFC 290.
«У меня отняли момент славы». Почему Волкановски круче Махачева, несмотря на поражение
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