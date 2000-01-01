«Ронда, давай подерёмся». Легендарная Роузи возвращается в UFC. Или нет?

Вернётся ли Ронда Роузи в UFC?
Дебоширке наскучили спокойная семейная жизнь и редкие выступления в реслинге и она решила наделать шума?
Ронда Роузи крушила соперниц по юниорам и продолжила делать это во взрослом возрасте. В 21 год спортсменка оказалась на Олимпиаде в Пекине, где сенсационно взяла бронзу по дзюдо.
Однако этот успех не принёс ей большой популярности, и амбициозная девушка подалась в ММА, где очень скоро прославилась благодаря ярким победам и коронному приёму — рычагу локтя, которому её научила мама.
Неудивительно, что через несколько лет Роузи стала первой девушкой-бойцом UFC, заключившей контракт с Даной Уайтом. Ронда заполучила чемпионский пояс, а затем несколько раз защищала титул.
Практически всех соперниц Дебоширка заставляла сдаваться в первом раунде. К бою с Холли Холм спортсменка подходила с впечатляющей серией из 12 побед.
Увы, затем сказка Роузи закончилась: она потерпела серьёзное поражение, которое морально разбило чемпионку. Ронда попыталась вернуться, но наткнулась на Аманду Нуньес, которая за 48 секунд уничтожила её.
После провала великая героиня в октагон больше не выходила, сосредоточившись на карьере в кино и рестлинге. Американка снялась в таких картинах, как «Антураж», «Форсаж 7» и «Неудержимые 3».
В какой-то момент Роузи задумалась о создании семьи. В 2021 году у неё и её мужа Трэвиса Брауна родилась дочка Лаакеа. Материнство сделало Ронду невероятно счастливой.
И всё же спокойная жизнь, перемежающаяся с выступлениями в реслинге, немного наскучила Дебоширке. Так считает Челси Чендлер, которая намекнула, что Роузи планирует вернуться в UFC.
«Я слышала, что Ронда возвращается. Прошло много времени, и всё меняется. Люди становятся лучше. Чувствую, что её время в WWE начинает уходить. Я бы хотела это увидеть», — сказала Чендлер BJ Penn.
А вот известный журналист и инсайдер UFC Ариэль Хельвани опроверг слухи о возвращении легендарной девушки-бойца. Да и сама спортсменка называла другое условие, при котором она снова выйдет в октагон.
«Я говорила миллион раз. Джина Карано — именно благодаря ей я пришла в единоборства. Если она скажет: «Ронда, давай подерёмся», то я соглашусь», — приводит её слова MMAJunkie.
Так что остаётся лишь ждать официального объявления от самой Роузи, а пока надеемся, что мы всё-таки увидим её в прежнем амплуа.
«Ронда, давай подерёмся». Легендарная Роузи возвращается в UFC. Или нет?
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