Каким будет бой Кроуфорда и Спенса?
Два величайших боксёра современности наконец встретятся на ринге. Заберёт ли Эррол четвёртый крупный титул или Теренс не позволит?
Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс планировали свой поединок целых пять лет, и вот это свершится! В ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе (США) бойцы постараются выявить сильнейшего.
На кону стоит звание лучшего боксёра современности, ведь Кроуфорд уже обладает четырьмя основными титулами, удерживая чемпионский пояс WBO с 2018 года, а Спенсу только его и не хватает.
Эррол является действующим чемпионом IBF, WBC и WBA. Он выиграл 28 из 28 боёв на профессиональном ринге. На счету же его соперника 39 побед, ни одного поражения или ничьей.
Оба спортсмена невероятно сильны и специализируются на нокаутах (52 удачных приёма на двоих), однако фаворит в поединке всё же есть: многие специалисты называют им Кроуфорда.
«Я думаю, что Кроуфорд победит. Его уровень IQ значительно выше, чем у Спенса», — такую оценку будущему бою дал сын российского чемпиона Тимофей Цзю.
Его поддержал и легендарный Флойд Мейвезер. «Он отличный боец. Напоминает мне молодого меня, он может надрать зад», — сказал он.
Тем не менее Спенс не беспокоится о своём статусе андердога: «Меня не беспокоит то, что Кроуфорда считают фаворитом. Я уже давно боксирую с лучшими, и каждый свой пояс я отбирал у чемпиона мира».
По словам Эррола, предвзятости по отношению к нему у организаторов точно не будет. Для того чтобы определить порядок выхода бойцов на ринг, они подбросят монетку.
А Всемирная боксёрская ассоциация тщательно проследит за ходом поединка и попросит победителя провести обязательную защиту титула абсолютного чемпиона мира с Эймантасом Станионисом.
«Он может надрать зад». Главный бой года между Кроуфордом и Спенсом — что о нём известно
Читайте также
Вернётся ли Ронда Роузи в UFC?
Кто такая Виктория Дудакова?
Волкановски круче Махачева, и это не шутка!
Реслинг — профессиональный спорт или шоу?
Главные победы Тимофея Цзю
Худшие поражения Александра Емельяненко
Семь самых ожидаемых боёв в UFC
В каком виде спорта будет выступать Хабиб?
Если бы Андрей Тарковский создавал фильмы о спорте
Хасбик пришёл на ЧБД!
Звёзды спорта в образе супергероев
Самые ожидаемые бои UFC в апреле
Самые жуткие соперники Вячеслава Дацика
Что известно о звёздном турнире UFC 290
Ян – Двалишвили: цифры боя
С чего началась вражда Яна и Двалишвили?