Все победы Джейка Пола в боксе
Популярный блогер вырубает даже самых способных спортсменов. Теперь ему предстоит сразиться с Нейтом Диазом — как это будет?
Али Эсон Гиб
Джейк Пол забросил актёрскую карьеру, добился успеха как блогер, но резко решил сменить вектор и уйти в спорт. В первом профессиональном поединке американец побил коллегу по YouTube Али Эсона Гиба.
Нейт Робинсон
Затем Пол выступил на разогреве у Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего. Джейк боролся с бывшим игроком NBA Нейтом Робинсом и нокаутировал его во втором раунде.
Бен Аскрен
Стремительно прогрессируя, спортсмен решил повысить ставки и вышел на ринг против бывшего чемпиона Bellator и ONE Championship Бена Аскрена. Его он отправил в тяжёлый нокдаун, после которого бой остановили.
После победы Пол не скрывал своей радости: «Это самый безумный момент в моей жизни. Я сказал вам, что сделаю это в первом раунде. Я же говорил вам, что я настоящий боец. Не знаю, сколько раз мне ещё нужно доказать, что это действительно так».
Тайрон Вудли
С Тайроном Вудли Джейку пришлось встретиться два раза. Одолев его, американец хотел двигаться дальше, но его соперник упорно просил реванш. Блогер согласился, но с одним унизительным условием…
Вудли должен был набить татуировку со словами: «Я люблю Джейка Пола». Как ни странно, он это сделал, вышел на ринг и вновь проиграл Полу.
Андерсон Силва
Последней жертвой американца стал Андерсон Силва. Пол отправил его в нокдаун и впечатлил судей, которые отдали ему победу единогласным решением.
Нейт Диаз
На очереди у Джейка Нейт Диаз. Их поединок пройдёт в ночь с 5 на 6 августа. Диаз может пополнить список уничтоженных Полом чемпионов и присоединиться к Томми Фьюри, став вторым человеком, одолевшим блогера.
«Говорил же вам, что я настоящий боец!» Как Джейк Пол расправляется с чемпионами?
Читайте также
Каким будет бой Кроуфорда и Спенса?
Вернётся ли Ронда Роузи в UFC?
Кто такая Виктория Дудакова?
Волкановски круче Махачева, и это не шутка!
Реслинг — профессиональный спорт или шоу?
Главные победы Тимофея Цзю
Худшие поражения Александра Емельяненко
Семь самых ожидаемых боёв в UFC
В каком виде спорта будет выступать Хабиб?
Если бы Андрей Тарковский создавал фильмы о спорте
Хасбик пришёл на ЧБД!
Звёзды спорта в образе супергероев
Самые ожидаемые бои UFC в апреле
Самые жуткие соперники Вячеслава Дацика
Что известно о звёздном турнире UFC 290
Ян – Двалишвили: цифры боя