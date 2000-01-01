«Говорил же вам, что я настоящий боец!» Как Джейк Пол расправляется с чемпионами?

После победы Пол не скрывал своей радости: «Это самый безумный момент в моей жизни. Я сказал вам, что сделаю это в первом раунде. Я же говорил вам, что я настоящий боец. Не знаю, сколько раз мне ещё нужно доказать, что это действительно так».