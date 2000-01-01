Грозный боксёр Чисора косплеил Барби
Дерек появился на ринге во всём розовом и блестящем!
Барбимания!
Дерек Чисора удивил всех в Лондоне на поединке с Джеральдом Вашингтоном от промоушена Matchroom. Британец посвятил свой образ кукле Барби! На ринг он вышел во всём розовом.
Всё для девочек
Образ Чисоры соответствовал всем канонам Барби: он был в розовых халате и шортах с блёстками. На поясе боксёра красовалась стилизованная надпись «Girl dad» (отец девочек).
Необычный стиль
На ринг Дерек вышел в сопровождении жены и двух дочек в розовых платьях. На фоне играла песня «Hotel California» от группы Eagles.
Крутая победа
Бой продлился десять раундов и завершился победой Чисоры единогласным решением судей (97-94, 98-93, 96-94).
Грозный боксёр косплеил Барби! Чисора вышел на бой в уникальном образе
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