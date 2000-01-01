Боец из США Джонсон вышел в футболке с Путиным!
Американский боец Кевин Джонсон, или, вернее, Владимирович, решил вновь доказать свою любовь к России. Перед поединком с Марком Петровским он вышел на взвешивание в футболке с Владимиром Путиным!
Особая футболка
Свой выбор футболки на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Кевин объяснил большой симпатией к президенту России. Американец заявил, что наденет эту же одежду и на сам бой.
Любовь к России
«Я — Кевин Владимирович! Я тот, кто я есть, и Россия теперь — это часть меня. Этого уже не отнять. Я сплю в этой футболке, ем в ней, занимаюсь любовью в ней — это мой талисман», — объяснил Кевин.
Почти россиянин
В марте Джонсон заявил, что хочет получить российское гражданство. А в августе он сказал, что поменяет имя на Кевин Владимирович в честь Владимира Путина. Новый паспорт боец получит уже в сентябре.
Американский боец Джонсон вышел в футболке с Путиным! Он очень любит президента России
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