Американский боец Джонсон вышел в футболке с Путиным! Он очень любит президента России

Любовь к России

«Я — Кевин Владимирович! Я тот, кто я есть, и Россия теперь — это часть меня. Этого уже не отнять. Я сплю в этой футболке, ем в ней, занимаюсь любовью в ней — это мой талисман», — объяснил Кевин.