О'Мэлли показал, как готовился к бою со Стерлингом
20 августа Шон О'Мэлли стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе, нокаутировав Алджамейна Стерлинга. Сейчас стало известно, как к этому бою готовился Шон. Крайне необычные кадры подготовки.
Тяжёлая подготовка
На создание неповторимого образа О'Мэлли потратил целых два дня. Зато боец выглядит крайне феерично на взвешивании.
О'Мэлли показал, как готовился к бою со Стерлингом – в кресле парикмахера
Читайте также
Боец из США Джонсон вышел в футболке с Путиным!
Грозный боксёр Чисора косплеил Барби
Где пройдёт бой Маска и Цукерберга?
Что известно о бое Маска и Цукерберга?
Все победы Джейка Пола в боксе
Каким будет бой Кроуфорда и Спенса?
Вернётся ли Ронда Роузи в UFC?
Кто такая Виктория Дудакова?
Волкановски круче Махачева, и это не шутка!
Реслинг — профессиональный спорт или шоу?
Главные победы Тимофея Цзю
Худшие поражения Александра Емельяненко
Семь самых ожидаемых боёв в UFC
В каком виде спорта будет выступать Хабиб?
Если бы Андрей Тарковский создавал фильмы о спорте
Хасбик пришёл на ЧБД!