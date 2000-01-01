О'Мэлли показал, как готовился к бою со Стерлингом – в кресле парикмахера

О'Мэлли показал, как готовился к бою со Стерлингом

20 августа Шон О'Мэлли стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе, нокаутировав Алджамейна Стерлинга. Сейчас стало известно, как к этому бою готовился Шон. Крайне необычные кадры подготовки.