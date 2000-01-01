Боец неудачно симулировал удар в пах и проиграл
На UFC Fight Night Paris в третьем раунде боя произошла крайне нелепая ситуация. Янис Геммури слишком неудачно симулировал боль от удара в пах и поплатился за это поражением! Карма в действии.
Третья победа Гомиса
Геммури показалось, что изобразить боль от удара в пах от Уильяма Гомиса будет хорошей идеей. Но рефери сразу остановил бой, заявив, что удар Гомиса пришёлся выше, и засчитал Янису поражение техническим нокаутом!
Нелепая симуляция в ММА. Боец неудачно изобразил удар в пах
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