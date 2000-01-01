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Отец боксёра Фьюри напал на команду Усика
Отец боксёра Фьюри напал на команду Усика
Джон Фьюри, отец Тайсона Фьюри, устроил потасовку с командой Усика. Фьюри-старший сначала накричал на команду украинского бойца, а затем ударил головой одного одного из членов его команды. Вот это накал перед боем!
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Отец боксёра Тайсона Фьюри напал на одного из членов команды Усика. Видео
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