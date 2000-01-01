Сын Месси жёстко фолит во время матча
Маттео Месси устроил настоящее шоу на поле «Интер Майами». Он играл с другими детьми в футбол, но вместо того, чтобы финтить, как отец, ребёнок жёстко фолит на соперниках. Досталось даже младшему брату Чиро.
Сын Месси феерит на футбольном поле? Нет, он жёстко фолит на соперниках. Видео
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