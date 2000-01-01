Сын Месси феерит на футбольном поле? Нет, он жёстко фолит на соперниках. Видео

Сын Месси жёстко фолит во время матча

Маттео Месси устроил настоящее шоу на поле «Интер Майами». Он играл с другими детьми в футбол, но вместо того, чтобы финтить, как отец, ребёнок жёстко фолит на соперниках. Досталось даже младшему брату Чиро.