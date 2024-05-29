За чем следить 30 мая: собрали для вас расписание самых ярких спортивных событий дня!

Топ-матчи четверга: Медведев на «Ролан Гаррос», «бронзовая» серия в ЕЛ, Месси в МЛС и НХЛ

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед», МЛС

Интрига: прервёт ли Месси безголевую мини-серию?

У Лео, как и всегда, космическая статистика в этом сезоне. 10 матчей, 10 голов, 10 ассистов. 19 результативных действий вообще пришлись на семь встреч с февраля по начало мая. А потом Лео затих. Вот уже два матча он ничем не отмечается, хотя проводит на поле все 90 минут. «Майами» всё равно выигрывает и возглавляет таблицу, но вы же понимаете, что все ждут героизма именно от аргентинца.

🏒 3:30: «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: «Даллас» одержит третью победу подряд?

«Эдмонтону» удалось забрать первый матч серии, но затем «нефтяники» будто бы забыли, что в хоккей надо играть больше 20 минут — канадская команда мощно проводила стартовые отрезки следующих встреч, но затем отдавала инициативу и, как следствие, терпела поражения. Если «Ойлерз» не смогут изменить эту тенденцию, они рискуют вернуться в Техас на грани вылета из плей-офф.

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🎾 12:00*: Миомир Кецманович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия, 5), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пройдёт ли Медведев удобного серба?

Даниил Медведев провёл непростой матч на старте «РГ»-2024 с немцем Домиником Кёпфером, и теперь, чтобы пробиться в третий круг, ему необходимо справиться с сербом Миомиром Кецмановичем, с которым у него довольно комфортный счёт личных встреч — 3-0. Россиянин был сильнее на «Ролан Гаррос» — 2022, в Лос-Кабосе-2022 и Аделаиде-2023. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Мариано Навоне — Томаш Махач.

🏀 19:30: «Локомотив-Кубань» — «Зенит», плей-офф ЕЛ, серия за третье место, третий матч

Интрига: клуб из Санкт-Петербурга закончит сезон Единой лиги на третьем месте?

Противостояние за третье место Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань» проходит в равной борьбе. Но дважды в концовке подопечные Хавьера Паскуаля забирали победы – 79:77 и 99:96. Серия переезжает в Краснодар, где «Локо» при поддержке родных болельщиков постарается не ударить в грязь лицом – проиграть три матча кряду. Лидеры сине-бело-голубых Томас Эртель, Трент Фрейзер и Винс Хантер пока выглядят лучше топовых игроков краснодарцев. 30 мая серия за бронзовые медали завершится или же «Локо» ещё поборется?

⚽️ 21:30: «Кремонезе» — «Венеция», Серия В, финал, первый матч

Интрига: бывший тренер «Спартака» приблизится к Серии А?

Паоло Ваноли и его «Венеция» близки к повышению. В команде, кстати, ещё числится Денис Черышев. Именно в такой формулировке: в этом году у россиянина всего семь минут в Серии B. В полуфинале плей-офф «Венеция» не без труда выбила «Палермо», а теперь для прыжка в элиту нужно в двух матчах переиграть «Кремонезе». Ждём Ваноли в Серии А или придётся задержаться во втором дивизионе?