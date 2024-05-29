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Расписание спортивных матчей 30 мая 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: Медведев на «Ролан Гаррос», «бронзовая» серия в ЕЛ, Месси в МЛС и НХЛ
Михаил Георгиев
Спортивные события 30 мая
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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед», МЛС

США - Major League Soccer . МЛС
30 мая 2024, четверг. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли Месси безголевую мини-серию?

У Лео, как и всегда, космическая статистика в этом сезоне. 10 матчей, 10 голов, 10 ассистов. 19 результативных действий вообще пришлись на семь встреч с февраля по начало мая. А потом Лео затих. Вот уже два матча он ничем не отмечается, хотя проводит на поле все 90 минут. «Майами» всё равно выигрывает и возглавляет таблицу, но вы же понимаете, что все ждут героизма именно от аргентинца.

Пик Месси пришёлся на последний результативный матч:
«Такого в футболе мы ещё не видели». Месси выдал самый результативный матч в карьере
«Такого в футболе мы ещё не видели». Месси выдал самый результативный матч в карьере

🏒 3:30: «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, четвёртый матч

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 4-й матч
30 мая 2024, четверг. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Даллас» одержит третью победу подряд?

«Эдмонтону» удалось забрать первый матч серии, но затем «нефтяники» будто бы забыли, что в хоккей надо играть больше 20 минут — канадская команда мощно проводила стартовые отрезки следующих встреч, но затем отдавала инициативу и, как следствие, терпела поражения. Если «Ойлерз» не смогут изменить эту тенденцию, они рискуют вернуться в Техас на грани вылета из плей-офф.

Величайший в шоке от игры своей бывшей команды:
«Ничего подобного никогда не видел». Гретцки о 2-м периоде «Эдмонтона» в игре с «Далласом»

🎾 12:00*: Миомир Кецманович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия, 5), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 12:00 МСК
Миомир Кецманович
57
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: пройдёт ли Медведев удобного серба?

Даниил Медведев провёл непростой матч на старте «РГ»-2024 с немцем Домиником Кёпфером, и теперь, чтобы пробиться в третий круг, ему необходимо справиться с сербом Миомиром Кецмановичем, с которым у него довольно комфортный счёт личных встреч — 3-0. Россиянин был сильнее на «Ролан Гаррос» — 2022, в Лос-Кабосе-2022 и Аделаиде-2023. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Мариано Навоне — Томаш Махач.

Даниилу пришлось непросто на старте турнира:
Медведев пробился во 2-й круг «РГ» уже за полночь. Россиянин сражался 3 часа и потерял сет
Медведев пробился во 2-й круг «РГ» уже за полночь. Россиянин сражался 3 часа и потерял сет

🏀 19:30: «Локомотив-Кубань» — «Зенит», плей-офф ЕЛ, серия за третье место, третий матч

Единая лига ВТБ . За 3-е место
30 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: клуб из Санкт-Петербурга закончит сезон Единой лиги на третьем месте?

Противостояние за третье место Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань» проходит в равной борьбе. Но дважды в концовке подопечные Хавьера Паскуаля забирали победы – 79:77 и 99:96. Серия переезжает в Краснодар, где «Локо» при поддержке родных болельщиков постарается не ударить в грязь лицом – проиграть три матча кряду. Лидеры сине-бело-голубых Томас Эртель, Трент Фрейзер и Винс Хантер пока выглядят лучше топовых игроков краснодарцев. 30 мая серия за бронзовые медали завершится или же «Локо» ещё поборется?

Итоги второго матча серии:
Блок-шот Хантера принёс «Зениту» победу в концовке! Петербуржцы в одном матче от бронзы
Блок-шот Хантера принёс «Зениту» победу в концовке! Петербуржцы в одном матче от бронзы

⚽️ 21:30: «Кремонезе» — «Венеция», Серия В, финал, первый матч

Италия - Серия B . Финал. 1-й матч
30 мая 2024, четверг. 21:30 МСК
Кремонезе
Кремона
Не начался
Венеция
Венеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: бывший тренер «Спартака» приблизится к Серии А?

Паоло Ваноли и его «Венеция» близки к повышению. В команде, кстати, ещё числится Денис Черышев. Именно в такой формулировке: в этом году у россиянина всего семь минут в Серии B. В полуфинале плей-офф «Венеция» не без труда выбила «Палермо», а теперь для прыжка в элиту нужно в двух матчах переиграть «Кремонезе». Ждём Ваноли в Серии А или придётся задержаться во втором дивизионе?

Ваноли — один из обладателей Кубка России со «Спартаком»:
Где сейчас участники финала Кубка России — 2022, ушедшие из «Спартака» и «Динамо»
Где сейчас участники финала Кубка России — 2022, ушедшие из «Спартака» и «Динамо»
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