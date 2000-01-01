«Боруссия» вышла в свой третий финал ЛЧ. Как сложились предыдущие?

«Боруссия» вышла в свой третий финал ЛЧ

«Боруссия» обыграла «ПСЖ» (1:0, 1:0) и вышла в финал Лиги чемпионов. Для дортмундцев это будет третий финал ЛЧ в истории! Вспоминаем, как прошли первые два.