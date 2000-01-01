Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
«Боруссия» вышла в свой третий финал ЛЧ
«Боруссия» вышла в свой третий финал ЛЧ
«Боруссия» обыграла «ПСЖ» (1:0, 1:0) и вышла в финал Лиги чемпионов. Для дортмундцев это будет третий финал ЛЧ в истории! Вспоминаем, как прошли первые два.
AMP-версия
Сезон-1996/1997
Сезон-1996/1997
В финале «Боруссия» обыграла «Ювентус» (3:1). Этот трофей ЛЧ стал для дортмундцев первым и пока единственным в истории.
Сезон-2012/2013
Сезон-2012/2013
В финале «Боруссия» уступила «Баварии», пропустив решающий мяч на 89-й минуте (1:2). С тех пор дортмундцы не доходили до финала ЛЧ.
«Боруссия» вышла в свой третий финал ЛЧ. Как сложились предыдущие?
Читайте также
Хуммельс — суперветеран! У него крутой рекорд в ЛЧ
Хуммельс — суперветеран! У него крутой рекорд в ЛЧ
Фанаты едва не сломали своего вратаря. Видео
Фанаты едва не сломали своего вратаря. Видео
Ройс заряжает с фанатами «Боруссии». Видео
Ройс заряжает с фанатами «Боруссии». Видео
Антирекорд «ПСЖ» в полуфиналах Лиги чемпионов
Антирекорд «ПСЖ» в полуфиналах Лиги чемпионов
«Спортинг» шумно отметил чемпионство. Видео
«Спортинг» шумно отметил чемпионство. Видео
Аналитики назвали шансы «Зенита» на чемпионство
Аналитики назвали шансы «Зенита» на чемпионство
Необычный способ посмотреть матч. Видео
Необычный способ посмотреть матч. Видео
Адейеми забил гол с минусового угла! Видео
Адейеми забил гол с минусового угла! Видео
Лишь один сезон «Реала» в Ла Лиге был лучше этого
Лишь один сезон «Реала» в Ла Лиге был лучше этого
«МЮ» едва не обновил несколько антирекордов
«МЮ» едва не обновил несколько антирекордов
Игрок из любительской лиги в сборной Уругвая!
Игрок из любительской лиги в сборной Уругвая!
Топ-6 футболистов по числу матчей с 2010 года
Топ-6 футболистов по числу матчей с 2010 года
Топ-5 клубов, которые прошли сезон без поражений
Топ-5 клубов, которые прошли сезон без поражений
Модрич повторил рекорд Марсело и Бензема
Модрич повторил рекорд Марсело и Бензема
Футбол шаром для боулинга на поле, усыпанным Lego
Футбол шаром для боулинга на поле, усыпанным Lego
Месси — первый с пента-триком по голам и ассистам!
Месси — первый с пента-триком по голам и ассистам!

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android