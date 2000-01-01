«Боруссия» вышла в свой третий финал ЛЧ
«Боруссия» обыграла «ПСЖ» (1:0, 1:0) и вышла в финал Лиги чемпионов. Для дортмундцев это будет третий финал ЛЧ в истории! Вспоминаем, как прошли первые два.
Сезон-1996/1997
В финале «Боруссия» обыграла «Ювентус» (3:1). Этот трофей ЛЧ стал для дортмундцев первым и пока единственным в истории.
Сезон-2012/2013
В финале «Боруссия» уступила «Баварии», пропустив решающий мяч на 89-й минуте (1:2). С тех пор дортмундцы не доходили до финала ЛЧ.
«Боруссия» вышла в свой третий финал ЛЧ. Как сложились предыдущие?
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