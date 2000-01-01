Футболисты «Боруссии» исполнили песню Адель
«Боруссия» обыграла «ПСЖ» (1:0) и вышла в финал Лиги чемпионов. После победы «шмели» исполнили песню певицы Адель в раздевалке. Как же они счастливы!
Футболисты «Боруссии» исполнили песню Адель после победы над «ПСЖ». Видео
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