Роналду побил рекорд лиги Саудовской Аравии по результативным действиям за сезон!

Роналду побил крутой рекорд в Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отдал голевую передачу в матче с «Аль-Хилялем» (1:1). Благодаря этому форвард обновил рекорд саудовской Про-Лиги по системе «гол+пас» за один сезон!