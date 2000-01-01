Роналду побил крутой рекорд в Саудовской Аравии
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отдал голевую передачу в матче с «Аль-Хилялем» (1:1). Благодаря этому форвард обновил рекорд саудовской Про-Лиги по системе «гол+пас» за один сезон!
Мощная статистика
На счету Роналду в этом сезоне 44 результативных действия: 33 гола и 11 ассистов. Это новый рекорд саудовской Про-лиги!
Бывший рекордсмен
Предыдущий рекорд принадлежал Абдерразаку Хамдалла. В сезоне-2018/2019 за «Аль-Наср» форвард отметился 43 результативными действиями. Марокканец забил 34 гола и сделал девять голевых пасов.
Роналду побил рекорд лиги Саудовской Аравии по результативным действиям за сезон!
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