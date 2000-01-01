Гвардиола — второй по титулам АПЛ
«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» (3:1) и в четвёртый раз подряд стал чемпионом Англии. Это шестой титул АПЛ для Хосепа — он вышел на второе место по количеству чемпионств Премьер-лиги и делит его с двумя тренерами! Кто ещё оказался в списке?
Боб Пейсли
Культовая фигура в истории «Ливерпуля», он тренировал «красных» с 1959 по 1983 год. За это время Боб в качестве тренера мерсисайдцев взял шесть титулов чемпиона Англии (1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983).
Джордж Рэмзи
Тренерский путь Рэмзи начался в позапрошлом веке! Он тренировал «Астон Виллу» с 1884-го по 1923-й и выиграл шесть трофеев чемпионата Англии (1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1910) на тренерском мостике бирмингемцев.
Рекорд сэра Алекса
Фергюсон — рекордсмен по количеству титулов АПЛ. На его счету 13 побед в чемпионате Англии за 27 сезонов. Шотландец брал трофеи АПЛ только с «Манчестер Юнайтед».
Гвардиола вышел на второе место по количеству титулов чемпионата Англии. А кто первый?
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