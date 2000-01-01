Гвардиола вышел на второе место по количеству титулов чемпионата Англии. А кто первый?

Гвардиола — второй по титулам АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» (3:1) и в четвёртый раз подряд стал чемпионом Англии. Это шестой титул АПЛ для Хосепа — он вышел на второе место по количеству чемпионств Премьер-лиги и делит его с двумя тренерами! Кто ещё оказался в списке?