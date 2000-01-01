Самый результативный в истории АПЛ
Сезон-2023/2024 в АПЛ завершился с историческим достижением — он стал самым результативным в истории турнира. Футболисты забили 1246 голов, побив рекорд 31-летней давности!
Сезон-1992/1993
Сезон-1992/1993 — первый в истории АПЛ, и в первом же розыгрыше новообразованной лиги был установили рекорд по забитым мячам. Команды настреляли за сезон 1226 голов, а чемпионом стал «Манчестер Юнайтед».
Сезон-2023/2024 — самый результативный в истории АПЛ
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