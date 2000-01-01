Сезон-2023/2024 — самый результативный в истории АПЛ

Сезон-1992/1993

Сезон-1992/1993 — первый в истории АПЛ, и в первом же розыгрыше новообразованной лиги был установили рекорд по забитым мячам. Команды настреляли за сезон 1226 голов, а чемпионом стал «Манчестер Юнайтед».