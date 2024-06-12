Топ-матчи четверга: «Даллас» — «Бостон» в финале НБА, теннис и США — Бразилия в футболе

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⚽️ 2:00: США — Бразилия, товарищеский матч

Интрига: американцы никогда не побеждали Бразилию. Будет ли сенсация?

Команды продолжают подготовку к Кубку Америки, стартующему 20 июня. И это последняя встреча вышеуказанных сборных перед турниром. Для США он, кстати, будет домашним – это отличная возможность проверить инфраструктуру перед ЧМ-2026. Для Бразилии же это очередной подготовительный этап, ведь эта команда – одна из фаворитов.

🏀 3:30: «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс», плей-офф НБА, финал, третий матч

Интрига: к Дончичу вопросов нет, но проснутся ли Ирвинг и остальные «бродяги»?

Финал НБА продолжает радовать шикарными матчами. Серия за чемпионство переехала в Техас, где местный «Даллас Маверикс» примет «Бостон Селтикс». «Кельты» выиграли два домашних матча. Если в первом из них подопечные Джо Маззуллы вообще не почувствовали сопротивления, то во втором была довольно равная борьба. И если бы не героическое выступление Джру Холидэя, всё могло обернуться совершенно другим исходом. Лука Дончич – невероятен! Словенец играет с кучей травм, но продолжает выжимать буквально все соки, чтобы стать чемпионом. Правда, пока не получает должной поддержки от своих напарников по команде. Скажут ли своё слово Кайри Ирвинг и остальные игроки в составе? Просто если нет, то с 0-3 отыграться будет практически невозможно.

🎾 13:00*: Селин Наэф (Швейцария) — Людмила Самсонова (Россия, 2), Хертогенбосх, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Самсонова с вундеркиндом из Швейцарии?

Людмила Самсонова, посеянная на турнире в Хертогенбосхе под вторым номером, успешно стартовала в розыгрыше-2024. Теперь, чтобы пробиться в четвертьфинал, 25-летней россиянке необходимо справиться с вундеркиндом из Швейцарии — Селин Наэф. Девушки ранее не встречались на корте, а в следующем круге победительница померится силами с бельгийкой Гретье Миннен.

⚽️ 22:00: «Эспаньол» — «Спортинг Хихон», Примера/Сегунда, плей-офф, 1/2 финала, второй матч

Интрига: третья каталонская команда в Ла Лиге?

Окончательный список участников чемпионата Испании сезона-2024/2025 ещё не сформирован. В том числе из-за стыков за право сыграть в элите между «Эспаньолом» и хихонским «Спортингом». В первом матче клуб из Барселоны победил 1:0 – и это заявочка. Особенно если вспомнить, что вылетели в Сегунду каталонцы ещё летом 2020-го после дерби с «Барсой» (0:1).