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Расписание спортивных матчей 13 июня 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: «Даллас» — «Бостон» в финале НБА, теннис и США — Бразилия в футболе
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 13 июня 2024 года
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Спорт 13 июня: гид по главным событиям дня, смотрим и болеем вместе!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:00: США — Бразилия, товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
13 июня 2024, четверг. 02:00 МСК
США
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: американцы никогда не побеждали Бразилию. Будет ли сенсация?

Команды продолжают подготовку к Кубку Америки, стартующему 20 июня. И это последняя встреча вышеуказанных сборных перед турниром. Для США он, кстати, будет домашним – это отличная возможность проверить инфраструктуру перед ЧМ-2026. Для Бразилии же это очередной подготовительный этап, ведь эта команда – одна из фаворитов.

Момент икс для парня:
Винисиус, похоже, заберёт «Золотой мяч». Помешать ему может лишь сборная Бразилии
Винисиус, похоже, заберёт «Золотой мяч». Помешать ему может лишь сборная Бразилии

🏀 3:30: «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс», плей-офф НБА, финал, третий матч

НБА - плей-офф . Финал. 3-й матч
13 июня 2024, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: к Дончичу вопросов нет, но проснутся ли Ирвинг и остальные «бродяги»?

Финал НБА продолжает радовать шикарными матчами. Серия за чемпионство переехала в Техас, где местный «Даллас Маверикс» примет «Бостон Селтикс». «Кельты» выиграли два домашних матча. Если в первом из них подопечные Джо Маззуллы вообще не почувствовали сопротивления, то во втором была довольно равная борьба. И если бы не героическое выступление Джру Холидэя, всё могло обернуться совершенно другим исходом. Лука Дончич – невероятен! Словенец играет с кучей травм, но продолжает выжимать буквально все соки, чтобы стать чемпионом. Правда, пока не получает должной поддержки от своих напарников по команде. Скажут ли своё слово Кайри Ирвинг и остальные игроки в составе? Просто если нет, то с 0-3 отыграться будет практически невозможно.

Следите за третьим матчем финала НБА вместе с нами:
Матч жизни и смерти для «Далласа»! Продолжение финальной серии плей-офф НБА — LIVE
Live
Матч жизни и смерти для «Далласа»! Продолжение финальной серии плей-офф НБА — LIVE

🎾 13:00*: Селин Наэф (Швейцария) — Людмила Самсонова (Россия, 2), Хертогенбосх, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Хертогенбосх (ж). 2-й круг
13 июня 2024, четверг. 11:00 МСК
Селин Наэф
161
Швейцария
Селин Наэф
С. Наэф
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: справится ли Самсонова с вундеркиндом из Швейцарии?

Людмила Самсонова, посеянная на турнире в Хертогенбосхе под вторым номером, успешно стартовала в розыгрыше-2024. Теперь, чтобы пробиться в четвертьфинал, 25-летней россиянке необходимо справиться с вундеркиндом из Швейцарии — Селин Наэф. Девушки ранее не встречались на корте, а в следующем круге победительница померится силами с бельгийкой Гретье Миннен.

На «Ролан Гаррос» Людмила дошла до третьего круга:
Потапова и Самсонова разгромили соперниц! Яркий старт наших девушек на «Ролан Гаррос»
Потапова и Самсонова разгромили соперниц! Яркий старт наших девушек на «Ролан Гаррос»

⚽️ 22:00: «Эспаньол» — «Спортинг Хихон», Примера/Сегунда, плей-офф, 1/2 финала, второй матч

Испания - Сегунда . Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
13 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Спортинг Хихон
Хихон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: третья каталонская команда в Ла Лиге?

Окончательный список участников чемпионата Испании сезона-2024/2025 ещё не сформирован. В том числе из-за стыков за право сыграть в элите между «Эспаньолом» и хихонским «Спортингом». В первом матче клуб из Барселоны победил 1:0 – и это заявочка. Особенно если вспомнить, что вылетели в Сегунду каталонцы ещё летом 2020-го после дерби с «Барсой» (0:1).

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Хави показал главную болезнь «Барселоны». Его увольнение — безумие и стыд
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