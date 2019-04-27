Эксперимент: блогер Эрик Ламкин съел 40000 калорий за 24 часа и выжил

Среди людей, которые придерживаются правильного питания, есть те, кто иногда позволяет себе отойти от правил. И вовсе не потому что им не хватает силы воли. Речь идёт о понятии Cheat day – как правило это один день в неделю (у кого-то реже), когда даже профессиональные спортсмены могут позволить себе всё, что им хочется. Некоторые пошли дальше и начали зарабатывать на собственном удовольствии. Один из таких гениев – американский блогер Эрик Ламкин.

В детстве у Эрика был лишний вес, из-за чего он подвергался издевательствам в школе. В какой-то момент это привело к тому, что парень практически перестал есть и сбросил больше 30 килограмм. Родителей беспокоили изменения, которые происходят с их сыном, но должного значения они этому не придали. Эрик не прекращал истязать организм собственной жёсткой диетой и в конце концов он довёл себя до состояния, когда при росте около 1,80 м он весил 55 килограмм. В 17 лет он попал в больницу с диагнозом нервная анорексия.

Чтобы выписаться из больницы ему пришлось две недели находиться под наблюдением врачей, которые контролировали каждый приём пищи. Чтобы выписаться из лечебного центра он должен был подтвердить, что способен сам о себе позаботиться. По его словам, это был очень тяжёлый период жизни, он ощущал себя как в тюрьме. Вылечиться с первого раза не удалось, спустя какое-то время он снова оказался в больнице, на этот раз лечение длилось три месяца, но, по его словам, это действительно помогло, он смог стать сами собой. А в 2013 году он впервые открыл для себя соревнования по скоростному поеданию пищи. Как он сам отметил, он ест недостаточно быстро, но при этом может съедать очень много.

Это его заинтересовало и тогда в голову пришла идея видеоблога, в котором он будет устраивать для себя различные челленжи связанные с едой и снимать это на камеру. В одном из таких роликов он употребил 100000 килокалорий за четыре дня. Позднее он рассказывал, что самое сложное в этом испытании было терпеть физическую боль, потому что его пищеварительная система просто не вмещала в себя всю еду, которую он поглощал.

И вот в 2017 году он определил для себя следующий шаг – употребить 40000 килокалорий за 24 часа. Перед началом он определил для себя три правила:

Употреблять минимальное количество жидких калорий, по его мнению, это слишком просто;

Потратить минимальную сумму денег;

Уложиться ровно за 24 часа.

На завтрак, который начался в 8:52, он приготовил для себя яичницу из десятка яиц на кокосовом масле, целую коробку всевозможных пончиков, которые щедро смазывал арахисовым маслом, целую тарелку тостов, банку шоколадной пасты, а также две коробки хлопьев с молоком.

Первыми в ход пошли пончики, затем экзотическая яичница, следом Эрик приступил к тостам, которые мазал и шоколадной пастой, и арахисовым маслом одновременно, именно так по его стандартам выглядит полноценный завтрак, заявил он перед тем, как отправить в рот очередной бутерброд. Когда хлеб и шоколадная паста закончились, пришла очередь печенья, снова пригодилось арахисовое масло, в коротких перерывах между блюдами он видимо снова ощущал голод, поэтому перекусывал яблоками. Последними в ход пошли хлопья, всего за завтраком он съел больше 12,5 тысяч калорий и при этом ел, казалось бы, самые обычные продукты. После своего плотного перекуса Эрик два часа провёл на велосипеде.

В 12:47 пришло время готовиться к следующему приёму пищи. Он назвал его: «невероятный Бигмак челендж». Естественно для этого он отправился в Макдоналдс где взял: четыре Бигмака, четыре больших картошки фри, четыре больших коктейля Фраппе и салат, ведь он не мог обойтись без зелени. Уже дома он прибавил ко всему этому большую пачку чипсов и такую же упаковку арахиса.

Второй завтрак или ранний обед включал в себя ещё 12500 калорий. Всего за два приёма пищи он съел 25000 калорий, что уже составляло больше половины от цели, которую он поставил на день, и потратил на это 76 долларов. После чего отправился в спортзал.

Следующим пунктом выдачи калорий стало кафе Cinnabon, где он купил шесть больших булочек. В этот раз он не поехал домой, а начал есть их прямо в машине. Как и обещал с самого начала, он не употреблял жидкие калории, поэтому на протяжении всего дня не пил практически ничего кроме воды. После перекуса в машине Эрик доел начатый за прошлой трапезой арахис, а на десерт съел шоколадный батончик. Количество съеденного за день превысило 32000 калорий, а ненасытный Эрик отправился в ресторан китайской еды, после этого потраченная сумма превысила 110 долларов. И, конечно, он не забыл взять десерт – мороженное.

В 18:51 он снова сидел дома за столом. Мороженного ему показалось мало, поэтому он приготовил ещё и арахисовую пасту в шоколаде.

Ко всему вышеперечисленному присоединилась целая упаковка Mac n’ Cheetos, которая представляет из себя макароны и сыр, обжаренные в панировке. В первую очередь на тарелке оказались лапша, курица и рис из китайского ресторана. Затем он достал из морозилки мороженное и принялся за Mac n’ Cheetos. Как только острое блюдо закончилось, в ход пошло мороженное, за ним арахисовое масло в шоколаде, затем пришёл черёд второй упаковки мороженного.

Итого он съел более 41000 калорий, 4840 грамм углеводов, 2131 грамм жиров, 885 грамм белков и 2400 грамм сахара.