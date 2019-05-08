Дед разносит турникменов: новый пранк от Ислама Бадургова

Ютьюб-блогер и воркаут-атлет из Казахстана Ислам Бадургов наиболее известен пранком, в ходе которого он в образе бойца UFC Конора Макгрегора вышел на улицы Лос-Анджелеса. Большинство людей на улице никогда не видели спортсмена, поэтому не заметили, что перед ними двойник. Помимо причёски и черт лица стилисты полностью скопировали и татуировки ирландца.

Пранк. Воркаутер из Казахстана оказался двойником Макгрегора Ислам Бадургов загримировался под легенду UFC и наделал шума в Лос-Анджелесе.

В мае того же года Ислам опубликовал ролик, в котором он в образе пожилого человека пришёл на площадку к местным воркаутерам. Чтобы создать образ человека в возрасте, ему пришлось потратить на грим более двух часов.

В начале розыгрыша он выполнил сальто, чем уже вызвал восторг нескольких случайных прохожих. После этого он в сопровождении «внучки» пришёл на площадку. Перед первым заходом он попросил одного из атлетов подсадить его на турник, делая вид, что сам он забраться не в состоянии. Но сразу после этого он выполнил несколько трюков, в том числе подтянулся на одной руке. Другой воркаутер этого повторить не смог.

Наибольший фурор произвёл эпизод, когда «дедушка» попросил пристегнуть к нему блин от штанги. Очевидцы были в недоумении и несколько раз уточнили у пранкера, уверен ли он в своих действиях. На тот момент вокруг собралось уже очень много зрителей, и все они пришли в восторг, когда Ислам не только не сорвался с турника, но и смог несколько раз подтянуться с серьёзным утяжелением.

После турника блогер отправился на брусья, где снова вызвал всеобщий восторг.