Ольга Слуцкер: мне просто скучно жить только для себя

Ольга Слуцкер — человек, который уже сделал многое для развития российского спорта. В детстве начав свою спортивную карьеру с фигурного катания, она очень скоро повесила коньки на гвоздь и ушла в фехтование. Так Слуцкер прониклась активным образом жизни и стремлением к победе. Позже она перестала выходить на соревнования и бороться за титулы, и стала частью бизнес-империи World Class.



Кроме того, Ольга на протяжении долгого времени участвует в создании общественно значимых проектов. Один из них — Специальная олимпиада России, в рамках которой Слуцкер стала новым Президентом. Вместе с большой командой, собранной из сотрудников с разных уголков земного шара, Специальная олимпиада помогает организовывать занятия спортом и проводить соревнования для лиц с нарушением интеллекта.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Мы встретились с Ольгой на мероприятии «Юный Атлет», которое прошло 21 сентября на стадионе «Сокол». В тот день юные любители активного образа жизни, с которыми занимается Специальная олимпиада, смогли принять участие в весёлых стартах вместе с обычными детьми и звёздами спорта, кино и телевидения. Там Ольга поделилась с «Чемпионатом» своими планами и идеями, а также рассказала, в чём заключаются нюансы продвижения спорта для особенной категории людей.

— Ольга, расскажите, почему вы стали заниматься общественной деятельностью?



— Я активный человек. Мне кажется, когда занимаешься любой работой и она у тебя получается, даёт тебе удовлетворение и авторитет, ты хочешь делиться своим опытом...



*В этот момент мимо нас с Ольгой прошёл мужчина с плачущей дочерью. Девочка расстроилась из-за того, что у неё что-то не получилось в соревнованиях.*

— Ой, ребёночек у нас плачет! Подождите секунду, надо помочь… Главное, чтобы она без подарка не ушла. Что ж, вот вам и ответ на вопрос. В жизни, конечно, всякое бывает: у всех свои сложности. Но когда у тебя что-то получается, хочется отдавать свои знания, энергию и идеи другим людям. Они, может, даже и не просят об этом и не ждут помощи. Это мой добровольный выбор, он осознанный. Потому что мне просто скучно жить только для себя, своей семьи или своей компании, когда я чувствую, что могу дать миру и людям большее.

— Были ли моменты, когда казалось, что в ведении какого-либо проекта настали самые трудные времена? Как вы боролись с отчаянием?



— Конечно, были. Каждый день у нас что-то не получается сделать так, как мы хотим. Вот мы любим это слово «бороться», а надо просто выдохнуть и подумать. Я всегда говорю своим сотрудникам: «Думайте головой». Ведь без осознанности ничего не получится. Подумайте, что происходит, что застопорило вас, как это обойти? А, может, вам вообще туда не надо идти. Ищите себя, не впадайте в уныние — жизнь замечательна. Посмотрите только на сегодняшние старты, на детей, которые пришли, на их родителей, на улыбки — им сложнее, чем нам, понимаете? А они не ноют.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— Недавно вы стали президентом Специальной олимпиады России. Расскажите, какие главные задачи стоят перед этой организацией сейчас? Есть ли какие-то планы и идеи, которые вы бы хотели реализовать?



— Цель организации — сделать так, чтобы во всех субъектах нашей страны работали отделения Специальной олимпиады. Причём не просто открыты на бумаге, и я ходила в Министерство спорта отчитываться, а чтобы это были реально рабочие ячейки, помогающие людям отделения. Для этого мы должны выявлять лидеров на места и помогать людям знаниями, проводить тренинги для родителей, для преподавателей коррекционных учреждений.

Мы мечтаем привезти большие игры Специальной олимпиады в Россию. Например, в последней олимпиаде в Абу-Даби участвовало 190 стран. Мы хотим, чтобы огромное количество государство посетило нашу страну, наши чудесные спортивные объекты. А если не Специальная олимпиада, то Unified Football Cup, который тоже собирает большое количество команд со всего мира. Чтобы жило наследние, те самые стадионы, которые остались после Чемпионата мира. И у атлетов Специальной олимпиады тоже были бы возможности на них соревноваться.



— С профессиональной точки зрения, тяжело ли в России работать над популяризацией спорта в данном сегменте?



— Делегация России — одна из самых больших наряду с Китаем и США. Хочу сказать, что за 20 лет проделан огромный и важный путь. Конечно, работать над этим в России непросто, как и во всём мире. На мой взгляд, мы только в начале пути, когда общество не просто даёт деньги на проведение соревнований, а само принимает участие. Сегодня поддержать ребят и их родителей пришли наши звезды и целая команда сотрудников MetLife. Они активно участвуют в этих unified соревнованиях — это уже шаг.

Также непросто работать в регионах: какие-то более активны, какие-то менее. Одни губернаторы нас здорово поддерживают, а кто-то вообще не обращает внимания — и позор им. В общем, есть над чем работать.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— А поддерживают ли работу со спортсменами Специальной олимпиады крупные коммерческие компании?

— Да, сегодня это зарубежные компании The Coca-Cola Company и MetLife. А среди российских: «Белая дача» и World Class. Пока что мы не получаем поддержки со стороны крупных спортивных брендов, но я не сомневаюсь, что впоследствии, с помощью медиа, мы будем иметь и таких спонсоров. Вот смотрите, вы, огромный портал, который говорит о спорте, сегодня тоже пришли, заинтересовались. Мы говорим вам большое спасибо. Без прессы, без заинтересованности медиа освещать события нам будет сложно.



Мы это делаем не для себя и не для галочки, а для родителей, которые имеют мужество воспитывать таких детишек и брать на себя огромную ответственность за заботу о них. Поэтому, мне кажется, сегодня мы всем миром имеем честь помогать этим людям. Нам доверяют — это очень важно.



— С какими возрастными группами работает Специальная олимпиада? Есть ли отдельные мероприятия для детей или, наоборот, для пожилых людей?



— Великолепно то, что по программе Специальной олимпиады могут заниматься люди любого возраста. Ограничений нет: хоть вам 100 лет — пожалуйста, присоединяйтесь! В соревнованиях в Абу-Даби принимали участие атлеты, которым под 70 лет. Это гуманистическое движение даёт возможность людям, которым сложнее, чем нам, иметь активную, яркую жизнь. Они на это имеют ровно такое же право, как и мы, от рождения, которое им даровал бог. А наша задача — помочь им. Нельзя всё грести только под себя, это же реальный отстой.



— Какие моменты крайне важно учитывать при организации мероприятий и соревнований для лиц с нарушениями интеллекта? Возможно, нужно инновационное оборудование, специально обученные тренеры?



— Безусловно, нужны специально обученные тренеры. Мы будем очень активно заниматься этим аспектом. Я помню, как развивала фитнес-индустрию в своё время. Когда мы пришли, никого из профессиональных инструкторов вообще не было. Сейчас мы вместе с европейским офисом формируем программу тренингов. В разработке принимают участие и международные специалисты, которых мы будем приглашать в Россию. А если студентам, волонтёрам или тренерам интересно с нами поработать — присылайте заявки и пожелания к нам на сайт, мы хотим увидеть вас!



Оборудование такое же, как и для тренировок обычных спортсменов. Вообще, очень важная часть программы — это инклюзия. То есть соревнования, когда здоровые дети работают в одной команде с нашими атлетами.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— А достаточно ли баз для проведения тренировок и различных мероприятий в рамках Специальной олимпиады?



— Баз-то достаточно, но существуют другие проблемы. Где-то, например, лиц с нарушением интеллекта хотят взять в спортивные школы, но по формальным признакам не могут это сделать. Нужно поменять, модернизировать систему в плане этих формальностей. К сожалению, в спортшколах выделяют недостаточно времени для занятий с такими детьми.

— И заключительный вопрос. У вас большой опыт ведения крупных общественных и бизнес-проектов. Например, вы участвовали в развитии «Московского долголетия» и являетесь создателем сети фитнес-центров World Class. Как опыт работы над подобными проектами помогает вам сейчас в руководстве Специальной олимпиадой?



— Мне, во-первых, отрадно, что команда откликнулась на мою новую позицию. И ребята, инструкторы World Class, будут участвовать в программах Специальной олимпиады.



Во-вторых, опыт помогает мне организовать работу, оптимизировать процесс управления организацией. Сейчас я планирую многое поменять: осовременю подходы, сделаю офис более мобильным. Например, на данный момент сайт Специальной олимпиады не очень информативный. А это должен быть ресурс, который даёт максимальную информацию в удобном формате.



И, в конце концов, спасибо World Class. Мне очень сильно помогает команда. При этом, поверьте, дважды просить о помощи не пришлось. Ребята откликнулись и пришли как волонтёры в свою свободную субботу поучаствовать в сегодняшних стартах.