«Руки-базуки» исчезли, а последствия остались. Терёшина с ложки кормит мама

Блогер решился на операцию по удалению знаменитых бицепсов, но страдает теперь не меньше.

В нашем мире хватает знаменитостей, набравших популярность благодаря эпатажным действиям и эффектным образам. Блогер Кирилл Терёшин – один из таких. Известный российской публике под прозвищем Руки-Базуки, Кирилл недавно сообщил печальную для своих поклонников новость: он решил сделать операцию по удалению огромных бицепсов. В каком состоянии сейчас находится блогер и что случилось с легендарными «руками-базуками», которые взрывали просторы интернета?

Кто такой Кирилл Терёшин?

23-летний «пятигорский силиконщик» несколько лет назад стал стремительно зарабатывать популярность за счёт того, что выкладывал в социальные сети ошеломляющие результаты инъекций самодельного синтола в руки. Бицепсы молодого человека раздулись до объёма в 60 сантиметров. Конечно, мимо таких пугающих фотографий пройти невозможно. Поэтому аудитория Кирилла Терёшина начала расти в геометрической прогрессии. Тем не менее положительных комментариев блогер в свою сторону получал крайне мало. Зрители раскритиковали образ жизни молодого человека и советовали немедленно избавиться от «рук-базук». Сам Кирилл пытался пользоваться своим эффектным образом на все сто процентов. Это вскоре привело его на передачи многих федеральных каналов. Терёшин даже выходил на бой по альтернативным правилам ММА против блогера Олега Монгола, где потерпел поражение.

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В первую очередь я делал это для своей аудитории. Все просили: Кирилл, выйди хоть раз с кем-то на бой. Я выполнил мечту подписчиков. Я не побоялся, приехал на чужую родину один.

Сам я не боец и никогда не занимался боями, я не готовился даже к бою с Монголом, мне было очень тяжело 6 кг руками поднимать (вам этого не понять). К тому же мой иммунитет понижен (организм овоща), температура (37,5), но я всё отложил и приехал. Не побоялся и вышел в клетку.

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Именно после этого поединка Терёшин решил сделать операцию по удалению бицепсов. Здоровье молодого человека с каждым годом становилось всё хуже. В 2018 году сообщалось, что Кириллу могут ампутировать руки, если тот откажется от лечения.

Нынешнее состояние Терёшина

Из-за воспаления Руки-Базуки лишился самого дорогого – своих знаменитых бицепсов. Утром 12 ноября Кирилл Терёшин в московской клинике экстренно прошёл обследование и через несколько часов успешно перенёс операцию. Как сообщает Telegram-канал Mash, блогер прибыл в столичную больницу и попросил привести его руки в нормальный вид. Врачам удалось вывести самодельный синтол и ещё несколько неизвестных веществ из конечностей молодого человека. Теперь ему предстоит пройти долгую реабилитацию под пристальным наблюдением специалистов.

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После операции Кирилла Терёшина кормит мама

Кирилл вовремя решился на проведение операции. По словам медиков, Терёшину ещё повезло, что руки не пришлось ампутировать. Сейчас молодой человек находится в очень незавидном физическом и моральном состоянии. Он не может двигать руками, поэтому в больничной палате мама кормит его с ложки.

Как отмечает сам экс-синтоловец, он счастлив, что в столь в трудный момент рядом с ним находится именно она. На протяжении недолгой звёздной карьеры Терёшина мама часто советовала сыну отказаться от «рук-базук». Блогер в последнее время жаловался на самочувствие и кровотечения из носа. Теперь наконец эта история осталась позади.