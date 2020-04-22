Фитнес для родителей. Как тренироваться дома с ребёнком

Зарядка с младенцем, полезный пример и другие идеи для вовлечения детей в спорт в домашних условиях.

Во время самоизоляции большой популярностью пользуются домашние тренировки. Фитнес-клубы и секции закрыты, бегать и заниматься на турниках во дворе тоже не рекомендуется, а энергию выплёскивать надо. К тому же физические упражнения помогают поддерживать себя в форме, да и просто вносят разнообразие в рутину карантина. Расчистил пространство, включил подходящую музыку – и занимайся в своё удовольствие, с пользой для тела и настроения.

Но как быть, если у вас дома маленький ребёнок или даже не один? Конечно, в таком случае о тренировках в атмосфере безмятежности и гармонии можно и не мечтать. Дети шумят, мельтешат перед глазами и требуют к себе внимания. Особенно когда видят, что родители заняты чем-то ещё. А если вам всё-таки удастся уединиться и позаниматься, то будьте готовы переклеивать обои или полдня драить кухню.

И всё же наличие в доме детей вовсе не повод отказываться от тренировок. Нужно лишь их заинтересовать и сделать процесс увлекательным для всех его участников.

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Тренировки с живым весом

Младенцы до полугода большую часть бодрствования проводят на руках у мамы, поэтому многие используют своих малышей в качестве груза при выполнении упражнений. С ребёнком можно приседать, качать пресс, ноги и руки. Главное – проявить фантазию.

Длительность и качество тренировки во многом зависит от настроения маленького помощника, но встроить в свой день три сессии упражнений по 10-15 минут вполне реально.

Только надо помнить, что «гирька» с каждым днём становится тяжелее, поэтому больших перерывов в таких занятиях лучше не допускать.

Как вовлечь ребёнка в совместные тренировки?

С младенцами разобрались. А как быть с детьми постарше? Выполнять упражнения с утяжелением в 15 кг под силу далеко не всем, да и ребёнок вряд ли согласится играть роль живого снаряда дольше пары минут. Тут на помощь придёт только железная выдержка.

Конечно, уровень подготовки у всех разный. Если вы привыкли к серьёзным нагрузкам, то даже приседания с 24-килограммовым ребёнком на плечах не покажутся чем-то запредельным.

Но самый эффективный способ тренироваться в условиях самоизоляции с детьми – вовлекать их в процесс. Важно делать упражнения с улыбкой и всем своим видом показывать, какое удовольствие тебе доставляет физическая активность. Тогда ребёнок потянется за вами и начнёт повторять.

Синхронное плавание и футбол в домашних условиях

Отличный пример совместных занятий с ребёнком показала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

При желании в квартире можно заниматься не только синхронным плаванием, но даже футболом. Нужно лишь немного фантазии.

Как видите, в домашних тренировках с детьми нет ничего невозможного. Главное – захотеть преодолеть сложности, и тогда решение обязательно отыщется. Не исключено, что семейные тренировки настолько понравятся вам и вашим детям, что останутся с вами и после самоизоляции.