Чем заменить суперфуды? Варианты дешёвых, но не менее полезных аналогов

Вы наверняка не раз слышали, что суперфуды – это очень полезно для здоровья, а также очень эффективно при похудении. Об их невероятных свойствах говорят на каждом углу, но многих от добавления их в свой рацион отталкивает высокая цена. Недавно специалисты Роскачества провели исследование и выяснили, действительно эти продукты такие уникальные, и можно ли их чем-то заменить.

Диетолог расскажет: так ли крут суперфуд и во что его добавлять Что из модных ПП-продуктов действительно достойно попадания на ваш стол?

Главный ответ – можно.

Что такое суперфуды?

Такое название получили продукты с высокой концентрацией полезных веществ, витаминов, минералов и антиоксидантов, что в комплексе помогает вести здоровый образ жизни и защищать организм от всяких вредностей. Суперфуды – это не биодобавка, созданная и выращенная в лаборатории, а ягоды, корешки, семена, листья, водоросли, которые сотни лет растут на нашей планете и всегда существовали среди нас. Долгое время о возможности их использования даже не знали, пока к этому не пришли сыроеды и вегетарианцы, искавшие, что позволит им в полной мере заменить продукты животного происхождения.

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Важно знать: с 2007 года все производители, желающие указать маркировку «суперфуд» на упаковке, должны предоставить соответствующие научные заключения. То есть нельзя начать продавать неведомый корешок и продвигать его в этой категории продуктов без доказательной базы.

Фото: istockphoto.com

Какие бывают суперфуды?

Ягоды асаи. В них содержится какое-то невероятное количество аминокислот, жирные кислоты, клетчатка, витамины и минералы. Ягоды улучшают работу кишечника, очищают организм от токсинов и укрепляют сердечно-сосудистую систему. Продаются в порошке, потому что в свежем виде их доставить невозможно: после сбора асаи через пару часов теряют полезные свойства.

Ягоды годжи. В одной столовой ложке ягод 36% суточной нормы витамина А, один грамм белка, в сотни раз больше витамина С, чем в цитрусовых, а также необходимые организму аминокислоты. Годжи тонизируют, омолаживают, повышают иммунитет, а также считается, что ягоды предотвращают раковые заболевания.

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Семена чиа. Столько жирных кислот, содержащихся в чиа, нет нигде в природе. Кроме этого, семена богаты калием, цинком, железом и другими минералами. Чиа улучшают работы желудочно-кишечного тракта и снижают чувство голода.



Спирулина. В водорослях содержится витамин B12, А, С, D и E, а также необходимые организму аминокислоты. Спирулина не только хороша при диетах, но и может омолаживать организм.



Какао-бобы. Природный заменитель шоколада, но с полезными свойствами. В бобах содержатся железо, магний и множество антиоксидантов.

Фото: istockphoto.com

Чем заменить?

Согласно исследованию Роскачества, ягоды асаи действительно обладают полезными свойствами и способны омолаживать организм, но переедать ими нельзя из-за большого количества фруктозы. Заменить можно более дешевыми и доступными, но не менее полезными аналогами: свеклой, клюквой, брусникой, черникой, бананами, орехами, рыбой и авокадо.

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Ягоды годжи, по мнению исследователей, полезны, но лишь в выводе лишнего жира из печени. Замена дорогому суперфуду – апельсин, ежевика, сушёная клюква и кизил.



Семена чиа, которые снижают чувство голода, очень калорийны, а их чрезмерное употребеление может оказать обратный эффект – привести не улучшению работы ЖКТ, а его расстройству. Заменить их можно орехами, кунжутом и рыбой.



Спирулину, считают исследователи, могут заменить любые водоросли, которые намного дешевле.

Также исследователи отмечают, что отруби, имбирь, яйца и мед не менее полезны, чем суперфуды, а главный секрет похудения и поддержания молодости – это сбалансированное питание и физические нагрузки.