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Что купить для самоизоляции? Продукты на неделю. Правильное питание

Что купить для самоизоляции?
Александра Нехотина
ПП-корзина: что купить домой на неделю
Сохраняем здоровье и фигуру даже во время самоизоляции.
Lifestyle / Фитнес 0

Самоизоляция не позволяет каждый день ходить в магазин, поэтому многие стараются закупить продукты на неделю. Не так просто составить список того, что точно понадобится, чтобы сформировать хороший и главное правильный рацион питания на семь или больше дней. Мы предлагаем варианты правильных и полезных позиций, которые стоит внести в список покупок.

Чтобы сформировать ПП-корзину, нужно помнить, что правильное питание подразумевает употребление натуральных продуктов, которые приносят организму только пользу. Рацион должен включать нужное количество питательных веществ, то есть белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов.

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Углеводы

Особенно богаты полезными свойствами злаковые культуры: пшеница, гречиха, коричневый рис, чечевица, фасоль и горох. Они всегда должны быть в вашем рационе, потому что в них богатое содержание витаминов и клетчатки и из них легче всего получить нужные организму углеводы.

Фото: istockphoto.com

Белок

Ежедневное употребление белка гарантирует вам идеальные волосы, кожу и ногти. Кроме того, особенно полезен он для спортсменов, потому что рост мышц напрямую связан с синтезом белка в организме. А если вы чувствуете апатию, упадок сил и сонливость, то это может быть от того, что вашему организму не хватает именно этого элемента.

Лучший источник протеина — пища животного происхождения. Для пп-рецептов лучше выбирать мясо нежирных сортов, например, курицу или телятину. Лучше включить в рацион красную рыбу, хоть она и жирнее, чем тунец или треска, но содержит в себе много омега-3. Творог и другие молочные продукты содержат много белка, но практически не содержат углеводов.

Овощи, крупы, орехи и бобовые тоже источники натурального протеина. Более того, в них содержится большое количество клетчатки, минералов и витаминов.

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Жиры

Как только возникает желание похудеть, многие начинают отказываться от жиров. Это неправильно, ведь они необходимы нашему организму. Стоит знать, что они разделяются на два вида: насыщенные жиры – вредные, которые откладываются в жировую прослойку и не дают похудеть (фастфуд, пальмовое масло, сало, сыр) и ненасыщенные жиры.

Продукты, которые содержат ненасыщенные жиры:

  • рыба и морепродукты;
  • растительные масла;
  • авокадо;
  • орехи.
Человеку достаточно употреблять 1 грамм жиров на 1 кг веса для нормального функционирования организма.

Фото: istockphoto.com

Клетчатка

Клетчатка нужна для того, чтобы поддерживать здоровый вес и сбрасывать лишние килограммы, а также обеспечивать нормальное функционирование ЖКТ. Она содержится в овощах, фруктах, ягодах и сухофруктах. Ваш ежедневный рацион должен включать в себя все группы.

Наиболее полезный и питательный фрукт — груша. Она является одним из лучших фруктовых источников пищевых волокон. Не менее полезен авокадо, потому что он не только источник растительных жиров, но и богат витамином С, калием, магнием, витамином Е и различными витаминами группы В. Содержание клетчатки в одном авокадо – примерно 10 г.

Из овощей стоит выделить морковь – это низкокалорийный и питательный корнеплод, который должен быть у вас дома всегда. Одним из самых полезных продуктов считается брокколи, потому что содержит витамины С и К, витамины группы В, калий, железо и марганец. Кроме того, в капусте большое содержание белка по сравнению с другими овощами.

Фасоль – самый популярный вид бобовых, которая содержит большое количество растительного белка, витаминов и микроэлементов. Если у вас возник вопрос, какая фасоль лучше – красная или белая, то на него нельзя ответить однозначно. Оба вида имеют массу полезных свойств для организма, но белая фасоль усваивается чуть лучше, а красная – более калорийная. Для спортсменов идеально подойдёт как раз красная, а если вы не занимаетесь тяжёлым физическим трудом или спортом, отдайте предпочтение белой фасоли.

Фото: istockphoto.com

Не стоит забывать и про популярный суперфуд – семена чиа, который едят практически все приверженцы здорового питания. В них содержится много магния, фосфора, кальция и клетчатки.

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