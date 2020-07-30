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Как выглядят дети знаменитых спортсменов? Фото и видео

Как выглядят дети знаменитых спортсменов?
Екатерина Постникова
Яблоко от яблони: как сейчас выглядят дети знаменитых спортсменов?
Они повзрослели, и многие пошли по стопам родителей.
Lifestyle / Тренды 0

Личная жизнь знаменитостей всегда находится под пристальным наблюдением как журналистов, так и поклонников. Любители спорта с интересом следят за теми атлетами, кому с успехом удаётся совмещать семейную жизнь и спортивную карьеру. Порой за появлением на свет ребёнка в семье профессионального спортсмена наблюдают сотни и тысячи фанатов по всему миру. Дети быстро растут, и вот, спустя годы, они уже покоряют вершины мирового шоу-бизнеса и спорта. Как сейчас выглядят повзрослевшие дети звёзд российского и мирового спорта?

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Криштиану Роналду – младший

Когда речь заходит о детях знаменитых спортсменов, первой на ум приходит семья известного футболиста Криштиану Роналду. Сейчас у нападающего «Ювентуса» четыре ребёнка и, судя по фотографиям в его «инстаграме», Роналду очень любит проводить время с детьми. Самый старший из них – Криштиану Роналду – младший, появление на свет которого вызвало ажиотаж в спортивном мире. Все помнят маленького мальчика, которого старший Роналду любил брать с собой на разные светские мероприятия.

Сейчас сыну именитого футболиста уже 10 лет. Он повзрослел и решил пойти по стопам отца. Несмотря на столь юные годы, Криштиану – младший уже показывает выдающиеся результаты в футболе. Он тренируется в академии «Ювентуса» и неоднократно забивал голы за команду U-9. Мальчик говорит, что хочет быть похожим на отца. Он следит за питанием и много тренируется. Отец очень гордится сыном и регулярно делится его успехами с поклонниками в своем «инстаграме».

Старший Роналду не скрывает, что мечтает построить успешную футбольную карьеру сына. Криштиану – младший успевает проявить себя и в других направлениях. Он является лицом бренда одежды для мальчиков – CR7 Junior, а также пробует водить спорткар за 2,5 миллионов евро.

Леброн Джеймс – младший

Сын именитого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса тоже решил пойти по стопам отца. С раннего возраста он начал заниматься многими видами спорта: американским футболом, хоккеем и баскетболом, но спутся некоторое время остановился на последнем. С 2014 года Леброн – младший (или Бронни) стал появляться в баскетбольных роликах, которые набирали огромное количество просмотров в сети.

Сейчас Бронни – атакующий защитник школьной баскетбольной команды «Сьерра-Каньон» и показывает выдающиеся результаты. Молодому игроку только исполнилось пятнадцать лет, а ему уже пророчат большое баскетбольное будущее. Отец очень гордится успехами старшего сына, что подтверждают его многочисленные публикации в «Инстаграме».

Саша Плющенко

Младший сын знаменитого российского фигуриста Евгения Плющенко родился в 2013 году. Весь российский шоу-бизнес следил за появлением на свет будущего маленького фигуриста. С детства младший Плющенко участвовал во всевозможных модельных проектах и фотосессиях, часто появлялся вместе с именитыми родителями на светских мероприятиях. Мать мальчика, российская телеведущая Яна Рудковская, даже создала ребёнку профиль в «Инстаграм», где ежедневно выкладывает успехи сына.

Несколько лет назад Гном Гномыч начал заниматься фигурным катанием, тем самым продолжив начинания отца. Он тренируется в его академии, которая называется «Ангелы Плющенко». К семи годам он уже показывает большие результаты на льду, исполняя программу, по уровню сложности превышающую программы более старших ребят. Он ежедневно тренируется и хочет построить карьеру фигуриста, а родители его в этом активно поддерживают.

Кристина Пименова

Многие знают дочку знаменитого российского футболиста Руслана Пименова, как успешную модель, которая уже с раннего возраста покоряла вершины модельного бизнеса. С трёх лет Кристина участвовала в фотосессиях для таких мировых брендов как Armani, Burberry, Benetton и Roberto Cavalli. Люди по всему миру восхищались её нестандартной красотой и пророчили девочке успешную модельную карьеру. В 2014 году журнал «Woman Daily» признал Пименову «самой красивой девочкой в мире».

Кристине уже пятнадцать лет. Она очень повзрослела и с годами ничуть не растеряла свою необычайную красоту и талант.

Девушка все так же продолжает развиваться в модельном направлении, но совсем недавно Кристина смогла попробовать себя в роли актрисы. Она снялась в фильме Майкла С. Ойеда «Русская невеста», где сыграла роль дочери главной героини.

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