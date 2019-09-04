Дети в спорте. Малыши, которые могут порвать любого

Ежедневные тренировки, отборочные этапы, высокая конкуренция и долгожданное чемпионство — то, что мы привыкли видеть во взрослом спорте. К высоким титулам и результатам многие спортсмены идут всю сознательную жизнь.



Наряду с этим существует феномен — дети-спортсмены. Они в своём малом возрасте уже делают такие вещи, которые иногда не под силу взрослым. Как у них это получается? Рассказываем о семи юных чемпионах, результаты которых поразят даже их старших коллег.

Александра Трусова, 15 лет

Фигуристка хоть ещё и не успела показать себя на взрослых международных соревнованиях, но уже прославилась в своём виде спорта. Хрупкая на вид, она первой в мире чисто выполнила два четверных прыжка и каскад с четверным прыжком на соревнованиях. Это был юниорский старт, тогда Саше было всего 13 лет.

Сейчас Трусова стоит на пороге взрослых состязаний в сезоне-2019/20. И в её арсенале есть козырь: два четверных лутца и четверной тулуп в одной программе. Такой прыжковый набор есть далеко не у всех взрослых мужчин, что уж говорить о женских стандартах. Несомненно, эта девочка перевернёт мир фигурного катания.

Коннер Маклейн, 14 лет

Восходящая звезда США стала заниматься гимнастикой в три года. Более того, её мама уверена, что интерес к этому виду спорта у её дочери появился раньше — в полтора года. Тогда она старалась удерживать баланс без посторонней помощи. По словам самой спортсменки, на гимнастику её вдохновила сестра — Коннер смотрела на неё и пыталась повторять движения.

Сейчас гимнастка тренируется под руководством Сьюзан Браун, показывая отличные результаты на соревнованиях.

Эвника Саадвакасс, 13 лет

Девочка из казахстанского города Павлодар разрушит стереотип о том, что бокс дело не женское. Эвника с пяти лет занимается со своим отцом, бывшим боксёром Рустамом Саадвакассом. Он разработал специальную программу тренировок, особенностью которой является исключение спарринга.

Хоть девочка и не вступает в поединки, в нанесении ударов на время её не превзойдёшь. Её последний результат — 358 ударов по груше за полминуты. Помимо скорости Эвника развивает и силу: боксируя, она может разбить в щепки ствол дерева.

B-Girl Terra, 12 лет

Терра пришла в брейк-данс, когда ей было всего 2,5 года, а делать стойку на голове умела ещё за год до этого. Заняться спортом малышку вдохновила старшая сестра — B-Girl Eddie. Всеобщее признание пришло к Терре после её легендарного выступления на детском четвертьфинале Chelles Battle Pro в 2013 году, когда ей было шесть лет.

Сейчас девочка состоит в лондонской брейк-данс группе Soul Mavericks. Однако сама она уверяет, что ей подвластен не только брейк-данс, но и другие стили. В это несложно поверить, ведь Терра посвящает тренировкам каждый день.

Максвелл «Банчи» Янг, 11 лет

Банчи начал заниматься спортом в возрасте четырёх лет и первый серьёзный спортивный опыт получил в лёгкой атлетике. Сейчас школьник из Калифорнии по-настоящему предан американскому футболу и чётко понимает, что больших успехов можно достичь только с помощью постоянных тренировок и упорства. Такой настрой позволил Янгу уже в 11 лет иметь полную спортивную стипендию в университете штата Иллинойс и предложение о зачислении в одну из команд высшего дивизиона студенческого футбола США — конференции PAC-12.

Кроме того, Банчи уже успел побывать на обложке журнала Sports Illustrated как «Спортивный ребёнок года 2017» и сняться в рекламе спортивной экипировки Under Armour. В будущем парень планирует сыграть в НФЛ, поучаствовать в Олимпийских играх и даже стать мэром.

Джалия Мануэль, 10 лет

В 10 лет у Джалии есть крайне амбициозная цель — стать первой в истории женщиной-игроком НБА. Звучит как минимум удивительно, но на самом деле энергии и рвению девочки позавидует любой взрослый спортсмен.

Многие сложные элементы баскетболистка научилась выполнять, смотря на Стефана Карри — одного из лучших дриблеров во всём мире. Сейчас Джалия разработала собственную систему упражнений, которую тренеры заимствуют у неё для тренировок взрослых спортсменов.

Бэйби Джеймс, 9 лет

Уже в три года маленький гольфист попал на телеэкраны США. Телеканал ABC снял сюжет о Джеймсе и задал зрителям риторический вопрос: неужели это новый Тайгер Вудс? К семи годам мальчик целых 16 раз стал победителем U.S. Kids Golf Tour.

В свои девять Джеймс как минимум 4 дня в неделю проводит на поле вместе с мамой, его единственным тренером. Но не стоит думать, что именно она настаивает на постоянных тренировках. Напротив, Бэйби Джеймс сам тянется заниматься гольфом и показывать впечатляющие результаты.