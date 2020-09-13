Тротуар или проезжая часть: где ездить велосипедистам, если нет специальных дорожек?

Настало время расставить все точки над i. Что говорят об этом правила дорожного движения?

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как несчастные велосипедисты пытаются не наехать на пешеходов, попутно собирая ряд нелицеприятных оскорблений в свой адрес.

Это происходит зачастую из-за не знания требований ПДД, которые были приняты в недалёком 2018 году как раз для таких случаев.

Фото: istockphoto.com

Если вкратце, то велосипедисты старше 14 лет должны осуществлять свое движение по велосипедной дорожке. Если же велопешеходная дорожка на тротуаре не предусмотрена, велосипедист старше 14 лет имеет право ехать по правому краю проезжей части.

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На проезжей части движение велосипедистов разрешается только в колонне, не больше 10 человек. В случае, если отсутствует возможность двигаться по проезжей части и по тротуару, можно ехать по обочине. Однако, есть и оговорки насчет езды по тротуару или любой другой пешеходной зоны без опознавательных знаков, позволяющих ездить на велосипеде. Если велосипедист сопровождает или перевозит ребёнка на дополнительном сидении, велоколяске или прицепе, который предназначен для эксплуатации с велосипедом, он имеет право ездить, не ориентируясь на наличие или отсутствие велодорожек.

Фото: istockphoto.com

Юным велосипедистам в возрасте до 14 лет разрешено ездить только по тротуару или в пределах других пешеходных зон. И наконец, если велосипедист, двигаясь по тротуару или обочине сильно мешает или даже подвергает опасности пешеходов, он обязан слезть с велосипеда и руководствоваться правилами, которые предусмотрены для движения пешеходов.

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Хочется призвать людей к пониманию, которое порой стоит проявлять по отношению к ближнему. Велосипедисты – тоже люди, и у них нет цели раздражать всех идущих с ними по одной дороге людей. Важно знать свои права, и если, велосипедист реально мешает пешеходному движению, стоит спокойно попросить его слезть с его средства передвижения и немного пройтись, напомнив о правиле, которое существует для урегулирования отношений велосипедистов и пешеходов уже два года.