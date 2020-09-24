Больше или меньше: сколько нужно есть мужчине, чтобы накачаться?

Вопрос питания во время тренировок возникает у каждого начинающего атлета. Нужно ли есть больше, когда хочешь нарастить мышечную массу и в какой момент начинать сушиться? С этой темой нам помог разобраться Алексей Столяров, популярный спортивный блогер и участник SN PRO EXPO FORUM.



Для начала разберем, что же такое питание спортсмена и как грамотно наладить его процесс. В первую очередь, это действия по расчету белков, жиров и углеводов.

Для чего это нужно считать КБЖУ?

Для набора массы, поддержания энергоресурсного состояния организма и защиты мышц от разрушения.



Расчёт происходит по таблицам, исходя из параметров спортсмена (тип телосложения и вес) и питательной ценности продукта. Мужчине-спортсмену каждый день необходимо употреблять 40 ккал на 1 кг веса. При нехватке энергии в организме мышечная масса будет убывать. Разумеется, чем интенсивнее тренировка, тем больше расходуется энергии, поэтому калорий должно поступать больше.

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Что из продуктов необходимо?

злаки и зерновые продукты;

овощи и фрукты;

молочка.

Для того, чтобы поддерживать необходимый уровень энергии для набора мышечной массы нужно, чтобы в рационе была глюкоза, но в небольшой дозе.

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Белки, жиры, углеводы, минералы и витамины

Главный и важный компонент для набора массы в меню мужчины — это белок. При его дефиците о красивой форме можно забыть. Но и перебирать его тоже не стоит. В дневном рационе его должно быть примерно 13%.



Для энергии мужчине необходимы жиры и углеводы. Количество жиров не должно превышать 24%, а углеводов – 55%. Витамины понадобятся для обмена веществ, а для работы нервной системы и мышц – минералы. Дозировка индивидуальна.



В первой половине дня лучше употреблять насыщенную углеводами, а вечером есть насыщенную белками пищу.

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Как есть, чтобы похудеть?

Если у вас стоит задача похудеть, то стоит обратить внимание на следующие правила:

нельзя голодать. Иначе у вас просто не будет сил для продуктивной тренировки;

пейте воду. Возможно, вы слышали, что активно занимающимся спортом необходимо выпивать в два раза больше жидкости. Причем пить нужно регулярно, а не только тогда, когда самому захочется. Дело в том, что во время занятий чувство жажды исчезает и возвращается только в момент обезвоживания. Вода влияет на работоспособность всего организма, выводит шлаки и токсины, а спортсменам, употребляющим протеиновые добавки, помогает защитить почки от воздействия белков. При её отсутствии ухудшается самочувствие, снижается уровень работоспособности, замедляется метаболизм, что мешает похудению и набору массы.

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Как питаться на «сушке»?

«Сушка» тела – это спортивный термин, означающий снижение уровня подкожного жира при максимальном сохранении мышечной массы. По результатам такого комплекса мероприятий тело приобретает стройный подтянутый вид с хорошей рельефной прорисовкой всех мышц.

Продукты, запрещённые при «сушке»:

сахар;

мучное;

макароны;

сливочное масло;

картофель;

сладкие фрукты (виноград, бананы, персики);

алкоголь.

Кроме того, «сушку» нельзя проводить, если у вас есть:

заболевания почек;

болезни печени;

проблемы с желудком;

онкозаболевания.

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Успешная «сушка» – это регулярные кардиотренировки, урезание калорийности на 20%, а также контроль за гликемическим индексом углеводов и их максимальное ограничение в вечернее время. Важно не отказываться и от силовых тренировок, так как организм начнет сжигать мышцы.

Помните: у всех людей разный обмен веществ. Правила питания и регламент тренировок нужно подбирать индивидуально.