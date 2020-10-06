Разогретая паста полезнее свежей. Неожиданное исследование BBC

В списке блюд, которые запрещает большинство диет зачастую оказывается паста. Но за что ЗОЖники так невзлюбили самое большое удовольствие итальянцев? Дело в том, что макаронные изделия богаты углеводами, достаточно калорийны и их потребление вызывает резкие скачки уровня сахара в крови. Так что, отказываться от пасты навсегда? К счастью, этого делать не придётся. Учёные выяснили, что несвежая (то есть разогретая паста) приносит гораздо меньше вреда нашему организму и фигуре.

Вопрос-ответ: зачем накануне забега бегуны едят пасту? Рассказываем, какую пасту есть, зачем и где найти.

Почему разогретая паста полезнее?

BBC провели эксперимент, в ходе которого участникам нужно было есть одни и те же блюда из макарон в разные дни. Но с одной разницей: иногда макароны были свежеприготовленными, в другие дни — холодными, в остальное время – разогретыми.

Фото: istockphoto.com

Выяснилось, что разогретая паста вызывала гораздо меньшие скачки сахара в крови испытуемых.

«После разогрева макаронный крахмал ведет себя больше как крахмал в бобах, бананах или овсе», — сказал исследователь доктор Крис ван Туеллекен.



То есть, часть перевариваемого крахмала под воздействием перепада температур превращается в неперевариваемый. И это положительно сказывается на его свойствах. Эта новая форма называется резистентным крахмалом, вместо его переваривания образуется клетчатка, которая увеличивает время насыщения и поддерживает более стабильный уровень сахара в крови. То есть такая паста даже помогает вашему похудению. Вот так новости!

Фото: istockphoto.com

Что ещё нужно разогревать?

До конца влияние температуры на свойства других блюд ещё не изучено. Однако уже можно сказать, что такой способ работает с рисом и картофелем. Проверьте, быть может быть этот лайфхак сделает процесс вашего похудения гораздо проще.