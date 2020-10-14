Не забываем о спорте даже с наступлением холодов.

Фестиваль adidas и забег в Сочи: чем заняться в октябре?

Несмотря на подступающие холода, в октябре проходят много спортивных мероприятий. Поэтому сидеть дома – точно не вариант. Если последние приятные дни в этом году хочется провести активно, вот некоторые интересные события октября. А если выходить на улицу всё же не хочется, есть и такие, в которых можно поучаствовать прямо из дома.

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Забег «Крылатский трейл»

Когда: 25 октября.

Где: Крылатские холмы, Москва.

Дистанция: 4 км, 8 км.

Пробежать трейл можно, и не выезжая за пределы столицы. На дистанции много подъёмов и спусков, а на финише открывается прекрасный вид с холма. Допускаются участники старше 18 лет. Кроме того, желающие могут поддержать атлетов: на мероприятии будут оборудованы специальные зоны для болельщиков.

Подробности смотрите на сайте.

Фестиваль Creators club week

Когда: с 14 по 20 октября.

Где: по всему миру.

Adidas проводит международный фестиваль для участников Creators club, в рамках которого будет представлена и разыграна лимитированная коллекция экипировки. Участников ждут различные челленджи и розыгрыши интересных подарков – например, футбольные бутсы Predator с автографом Поля Погбы или сертификат в яхтинг-школу. Чтобы вступить в клуб и принять участие в фестивале, нужно зарегистрироваться на официальном сайте или в мобильном приложении adidas.

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Отборочный тур Red Bull Rubik's Cube World Cup 2020

Когда: с 12 октября по 2 ноября.

Где: по всему миру.

Национальный отборочный этап соревнований по спидкубингу стартовал 12 октября. Он проходит на веб-площадке. Четыре победителя представят Россию в финале кубка на международном уровне. Каждую неделю участники тура поучают по пять попыток для сборки: их нужно снять на видео и опубликовать на YouTube. По итогам каждой недели выявляется победитеь по лучшему среднему показателю из пяти сборок. Для участия нужно быть старше 16 лет.

Подробности можно уточнить на сайте.

Rosa Run 2020

Когда: с 15 по 18 октября.

Где: курорт «Роза Хутор», Сочи.

Дистанция: 2,1 км, 6,5 км, 8 км, 10 км, 26 км.

Это пятый юбилейный международный фестиваль бега в «Роза Хуторе». Кроме забегов также запланированы карнавал, командный квест, конкурсы, лекции, мастер-классы и вечеринки. Каждый участник получит трофейную футболку и возможность собрать коллекцию из медалей. Поучаствовать в забегах смогут и взрослые, и дети.

Подробнее можно узнать на сайте.

Арена Марафон

Когда: 18 октября.

Где: Санкт-Петербург.

Дистанция: 5 км, 10 км, 21 км, 42 км.

Старт и финиш забегов расположены на Крестовском острове, неподалёку от «Газпром Арены», а сам маршрут проходит через Парк 300-летия Санкт-Петербурга. Марафон даёт возможность насладиться не только бегом, но и природными видами вокруг. Кроме того, пробежать его можно и онлайн в своём городе. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте марафона. Участие принимают любители бега старше 18 лет.

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Велосипедный заезд «Рубеж обороны 2020. Осень»

Когда: 25 октября.

Где: лесопарк «Липовая роща», Москва.

Дистанция: 10 км, 18 км, 27 км.

Это отличный вариант для активного времяпрепровождения в выходной день, чтобы подышать свежим воздухом и насладиться осенним лесом. Участвовать могут взрослые и дети от 12 лет.

Необходима предварительная бесплатная регистрация.