«Нет» хандре: как активно провести время осенью?

Чем заняться, когда на улице неизбежно холодает и даже гулять не хочется.

Первый месяц осени уже позади, и скоро для многих заниматься спортом на улице станет проблематично и некомфортно. Однако это не значит, что придётся полностью отказаться от активностей и довольствоваться только сериалами и домашними вечерами. Собрали интересные варианты для энергичных выходных и не только – и неважно, какая погода за окном.

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Аэродинамическая труба

Если на вопрос о том, какую бы суперсилу вы хотели, сразу вспоминаете Супермена, этот аттракцион создан специально для вас. Вам даже костюм выдадут почти супергеройский – он поможет уменьшить сопротивление воздуху. А взмыть вверх поможет специальная труба. Переживать не стоит, даже если это ваш первый полёт: на протяжении всего времени в трубе также будет находится инструктор, который подскажет, что и как правильно делать.

По всей стране есть множество подобных комплексов. Один из лучших, согласно народному рейтингу, – московский центр «Аэродинамика».

Аквапарк

Крытые аквапарки как кусочек курорта прямо посреди города. Если вам хочется приятно провести время вместе с друзьями или семьёй, водные аттракционы станут идеальным решением. Бассейны и горки дают простор для выбора активностей, а после насыщенного дня можно отдохнуть в СПА-зоне.

Самым крупным аквапарком Москвы считается «Мореон». А до 11 октября, вход для детей бесплатный.

Боулинг

Если вы – вдруг – никогда не играли в боулинг, пришло время наконец попробовать. На первый взгляд, этот вид спорта не кажется таким уж активным. На самом деле, за час игры можно потратить около 273 ккал. К тому же, это отличный вариант для совместного отдыха с друзьями.

Центр боулинга есть почти в каждом городе России, а сколько их в столице – и не сосчитать. Например, «Космик» – он расположен в историческом центре Москвы неподалёку от главных достопримечательностей. Если выдастся хорошая погода, вечер боулинга можно продолжить прогулкой по ключевым местам города.

Как правильно тренироваться на холоде, чтобы не заболеть Грамотно выбрать экипировку и знать чувство меры или отложить спортивные начинания до апреля – решать вам.

Пейнтбол

Пейнтбол – это стрелковый вид спорта, в котором команды соперников «исключают» противников из игры, поражая их специальными шариками с краской. Пейнтбольными снарядами обычно стреляют из пневматического оружия с низким энергопотреблением. И хотя оно не сравнится с настоящим, во время игры стоит быть предельно осторожным и не пренебрегать защитной экипировкой.

Пейнтбольные площадки могут быть как в помещениях, так и на открытом воздухе, например, в лесу. Природный ландшафт и деревья дают больше вариантов для манёвра и реализации интересных тактик боя. «Московская федерация пейнтбола» – один из клубов, который занимается организацией таких игр.

Батуты

Это не только способ развлечься, но и отличная тренировка – сейчас появились даже специальные центры, которые специализируются на джампинг-тренировках. Но даже если вы пришли в батут-центр отдохнуть, тело всё равно скажет вам «спасибо»: прыжки укрепляют разные части тела, в том числе ноги, бёдра, руки и живот. Кроме того, так вы улучшите чувство баланса и станете более ловкими.

Также в батутных центрах, например, в «Небе», можно позаниматься с инструктором и покорить скалодром.

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Поскольку осенью погода может быть особенно дождливой и неприятной, стоит обратить внимание на «закрытые» виды активностей, которыми можно заниматься в помещении. Однако расстраиваться не стоит – впереди ждёт зима и новый спортивный сезон!