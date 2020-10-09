«Нет» хандре: как активно провести время осенью?

Первый месяц осени уже позади, и скоро для многих заниматься спортом на улице станет проблематично и некомфортно. Однако это не значит, что придётся полностью отказаться от активностей и довольствоваться только сериалами и домашними вечерами. Собрали интересные варианты для энергичных выходных и не только – и неважно, какая погода за окном.
Аэродинамическая труба
Если на вопрос о том, какую бы суперсилу вы хотели, сразу вспоминаете Супермена, этот аттракцион создан специально для вас. Вам даже костюм выдадут почти супергеройский – он поможет уменьшить сопротивление воздуху. А взмыть вверх поможет специальная труба. Переживать не стоит, даже если это ваш первый полёт: на протяжении всего времени в трубе также будет находится инструктор, который подскажет, что и как правильно делать.
По всей стране есть множество подобных комплексов. Один из лучших, согласно народному рейтингу, – московский центр «Аэродинамика».
Аквапарк
Крытые аквапарки как кусочек курорта прямо посреди города. Если вам хочется приятно провести время вместе с друзьями или семьёй, водные аттракционы станут идеальным решением. Бассейны и горки дают простор для выбора активностей, а после насыщенного дня можно отдохнуть в СПА-зоне.
Самым крупным аквапарком Москвы считается «Мореон». А до 11 октября, вход для детей бесплатный.
Боулинг
Если вы – вдруг – никогда не играли в боулинг, пришло время наконец попробовать. На первый взгляд, этот вид спорта не кажется таким уж активным. На самом деле, за час игры можно потратить около 273 ккал. К тому же, это отличный вариант для совместного отдыха с друзьями.
Центр боулинга есть почти в каждом городе России, а сколько их в столице – и не сосчитать. Например, «Космик» – он расположен в историческом центре Москвы неподалёку от главных достопримечательностей. Если выдастся хорошая погода, вечер боулинга можно продолжить прогулкой по ключевым местам города.
Пейнтбол
Пейнтбол – это стрелковый вид спорта, в котором команды соперников «исключают» противников из игры, поражая их специальными шариками с краской. Пейнтбольными снарядами обычно стреляют из пневматического оружия с низким энергопотреблением. И хотя оно не сравнится с настоящим, во время игры стоит быть предельно осторожным и не пренебрегать защитной экипировкой.
Пейнтбольные площадки могут быть как в помещениях, так и на открытом воздухе, например, в лесу. Природный ландшафт и деревья дают больше вариантов для манёвра и реализации интересных тактик боя. «Московская федерация пейнтбола» – один из клубов, который занимается организацией таких игр.
Батуты
Это не только способ развлечься, но и отличная тренировка – сейчас появились даже специальные центры, которые специализируются на джампинг-тренировках. Но даже если вы пришли в батут-центр отдохнуть, тело всё равно скажет вам «спасибо»: прыжки укрепляют разные части тела, в том числе ноги, бёдра, руки и живот. Кроме того, так вы улучшите чувство баланса и станете более ловкими.
Также в батутных центрах, например, в «Небе», можно позаниматься с инструктором и покорить скалодром.
Поскольку осенью погода может быть особенно дождливой и неприятной, стоит обратить внимание на «закрытые» виды активностей, которыми можно заниматься в помещении. Однако расстраиваться не стоит – впереди ждёт зима и новый спортивный сезон!