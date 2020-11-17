С малых лет: 6 детских мультфильмов о спорте

Советские или современные, они помогут заинтересовать ребёнка и выбрать активность ему по душе.

Чтобы познакомить детей со спортом, родители часто записывают их в разные секции или сами регулярно тренируются вместе с ними. Учат любить спорт и преподаватели на занятиях физкультурой в школах и детских садах. Очень важно не просто заставить ребёнка бегать по утрам или ходить на футбол, а привить ему интерес к занятиям, желание развивать физические данные и волевые качества. Справиться с этой задачей поможет наша подборка мультфильмов — добрых и в некоторой степени нравоучающих.

Беги, Форрест, беги. 10 фильмов о беге, которые стоит посмотреть Добавляйте эту статью в закладки и открывайте, когда не хватает мотивации выйти на старт.

«Ну, погоди!»

Фото: Кадр из мультфильма

Известный, наверное, каждому советский мультсериал рассказывает о приключениях Волка и Зайца. Они не только вечно гоняются друг за другом, но и часто соревнуются между собой: катаются на коньках и лыжах, ездят на велосипеде, бегают и плавают. Причём главные герои – не единственные спортсмены в мультсериале. А одна из серий и вовсе посвящена Олимпиаде-80.

«Шайбу, шайбу!»

Фото: Кадр из мультфильма

Ещё один советский мультфильм объясняет юным зрителям, как в спорте важна сплочённая и дружная команда. На экране показан хоккейный матч между командами «Метеор» и «Вымпел» – уверенными в себе и зазнавшимися «мастерами» и сплочённым юными спортсменами. Несмотря на умения первых, разрозненность и отсутствие слаженности не позволяют им одержать победу. Завершается игра в пользу более дружной команды.

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«Лови волну!»

Фото: Кадр из мультфильм

Этот полнометражный анимационный фильм переносит зрителей на берег океана, где они следят за жизнью пингвина-сёрфингиста и его друзей. Здесь затрагиваются темы честности во время соревнований и уважения к соперникам. На протяжении всего мультфильма главный герой усердно тренируется, надеясь победить в турнире.

«Маша и Медведь»

Фото: Кадр из мультфильма

Российский мультипликационный сериал, покоривший сердца зрителей по всему миру, рассказывает о спокойной и размеренной жизни медведя, в которой неожиданно появляется активная, жаждущая внимания и вечно попадающая в неприятности Маша. Зимой герои мультфильма катаются на коньках и лыжах, а летом играют в теннис и футбол.

«Смешарики. Спорт»

Фото: Кадр из мультфильма

Спин-офф известного мультипликационного сериала «Смешарики» состоит из нескольких сюжетов о разных видах спорта – каждому отведено по шесть минут. Знакомые всем герои играют в футбол, баскетбол, катаются на лыжах, занимаются борьбой и другими активностями.

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«Белка и стрелка. Спортивная команда»

Фото: Кадр из мультфильма

Это специальный выпуск мультсериала «Белка и Стрелка. Озорная семейка», приуроченный к зимним Олимпийским играм 2014 года. Главные герои показывают, что для победы недостаточно обладать физическими качествами: силой, ловкостью и выносливостью. Не менее важны сплочённость, взаимовыручка, уважение к сопернику и честность.