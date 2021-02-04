Новая мужественность: как брать от жизни своё

У мужчин есть две глобальные стратегии на пути к исполнению желаний. Первая: поставить цель и добиваться её всеми возможными способами. Вторая: никуда не спешить и наслаждаться каждым моментом в жизни. В специальном проекте сайта «Чемпионат» и информационного портала GRAVIA предлагаем ответить на несколько вопросов, чтобы понять, какая из этих дорог ваша — в бизнесе, личной жизни, спорте, отдыхе и здоровье.

Что означает мой результат?

Фокус: удовольствие от жизни

Бизнес

Вы — превосходный стартапер и отличный кризис-менеджер. Вы адекватно воспринимаете реальность и легко идёте на решительные меры. Снижаете затраты, сокращаете персонал или консультируетесь со сторонними экспертами, когда не знаете, как поступить правильно. Если вы всё ещё не начали своё дело, это вопрос времени.

Досуг

Ваше тайное прозвище — великий дегустатор! Чтобы получить максимум наслаждений от жизни, не концентрируйтесь на чём-то одном. Устройте себе калейдоскоп впечатлений: закажите дегустационный сет в ресторане, чтобы познакомиться сразу с несколькими блюдами, посетите пробные занятия во всех спортивных или развлекательных заведениях города или установите в телефон приложение для знакомств.

Фото: istockphoto.com

Отношения и секс

Интимная близость — то, что приносит вам самое большое удовольствие. При этом вы заботитесь не только о себе, но и о партнёре, даже если это отношения на одну ночь. Трудно устоять перед соблазнами. Проблемы в постели практически незнакомы, но в случае осечки вы предпочитаете не заниматься самолечением, а обращаться к специалисту. Ваш подход срабатывает: благодаря тому, что вы следите за мужским здоровьем и своевременно получаете медицинскую помощь, можете превзойти себя в сексуальной сфере.

Спорт

Идеальный вид спорта для вас — хелиски (катание на лыжах или сноуборде с вертолета). Физическая активность доставит вам удовольствие в том случае, если вы не будете зависеть от партнеров по игре или состязаться с кем-то, а сможете сосредоточиться на собственных ощущениях.

Фото: istockphoto.com

Здоровье

Ваше самочувствие зависит от уверенности в себе. Она необходима вам в любой ситуации: от экстремального спорта до экспериментов в постели. Поэтому лучшее, что вы можете сделать для себя, — позаботиться о здоровье, в том числе сексуальном. Почти половина мужчин в РФ в возрасте от 20 до 77 лет сталкивается с проблемой эректильной дисфункции. Не стоит запускать проблему и ждать, что всё пройдет само собой. При любых симптомах эректильной дисфункции стоит обратиться к квалифицированному специалисту, который сможет поставить диагноз и подобрать лечение. И тогда к вам вернётся вера в себя и свои силы.

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Фокус: достижение успеха

Вы привыкли брать от жизни всё и готовы за это платить — своим временем, энергией и здоровьем. Точно знаете, чего хотите и что нужно сделать, чтобы добиться своей цели. Скорее всего, секс для вас — лучший способ снять напряжение и расслабиться, но по-настоящему доверять вы можете только себе.

Бизнес

Вы — отличный стратег, который не жалеет времени и сил, чтобы добиться своего. Вам ничего не стоит остаться после рабочего дня, чтобы закончить презентацию, или обойтись без отпуска, чтобы запустить важный проект. Неудачи не могут выбить вас из колеи — вы просто находите новую дорогу к старой цели. Вам идеально подходит работа с инвестициями или управление IT-проектами.

Фото: istockphoto.com

Досуг

Ощущение, что всё в ваших руках, не покидает вас даже во время отдыха. Выбирайте активные варианты досуга: экстремальные развлечения, туристические походы, прохождение квестов и участие в интеллектуальных соревнованиях. Всё это подходит для того, чтобы вы ещё раз убедились в собственном великолепии.

Отношения и секс

Интимная близость — то, что вам помогает расслабиться, на время забыть о подвигах и уйти от проблем. Вы с головой окунаетесь в телесные удовольствия, окружены вниманием женщин, находитесь в поисках новых сексуальных впечатлений. Впрочем, репутация сердцееда вас напрягает гораздо меньше, чем возможные проблемы с мужским здоровьем. Даже таким суперменам, как вы, может потребоваться помощь в борьбе с эректильной дисфункцией — с ней сталкиваются 48,9% мужчин в возрасте 20–77 лет.

Спорт

Бодибилдинг лучше всего поможет вам выплеснуть накопившуюся энергию. Идеально, если вы начнёте заниматься не в спортивном зале, а на улице — например, на воркаут-площадке или в ближайшем парке. Для разнообразия попробуйте не ставить перед собой конкретную цель, а занимайтесь для удовольствия, чтобы почувствовать своё тело и освободить голову от лишних мыслей.

Фото: istockphoto.com

Здоровье

Вы активно используете ресурсы своего тела, которые не всегда безграничны. Сердечно-сосудистые заболевания, диабет, курение, малоподвижный образ жизни, депрессия, стресс, тревожность, конфликты в отношениях — всё это факторы, которые могут сказываться на здоровье мужской репродуктивной системы. Очень важно не пускать ситуацию на самотёк, не заниматься самодиагностикой и самолечением. При любых сомнениях или проявлениях проблем с мужским здоровьем, следует обратиться к врачу, который сможет поставить правильный диагноз и назначит оптимальное лечение.

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