Дефицит может привести к болям, вывихам и даже переломам.

Sos-сигналы: как понять, что организму не хватает кальция

При современном ритме жизни не всегда есть возможность правильно и полноценно питаться. Поэтому многие испытывают дефицит важных витаминов и минералов, в том числе кальция. Как понять, что организму не хватает этого элемента и чем опасен такой недостаток? Рассказывает нутрициолог Анна Глумова.

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Какую роль кальций играет в организме?

Прежде всего, кальций – это строительный материал для костной и зубной ткани. Здесь содержится от 1 до 1,8 кг кальция (в зависимости от возраста и пола), а это 99% от всего элемента, содержащегося в организме.

Детям кальций необходим для правильного формирования скелета, нормального роста и развития зубов. Взрослым – для сохранения плотности и прочности костной ткани, которая постоянно подвергается микротравмам и нуждается в восстановлении.

Фото: istockphoto.com

Оставшийся 1% кальция находится в клетках и межклеточной жидкости. Здесь он:

выполняет метаболическую функцию: поступление питательных веществ и клеточный детокс;

передаёт информацию между клетками;

отвечает за мышечные сокращения, в том числе сердечный ритм;

оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие.

Можно ли получать кальций только из продуктов?

Если в рационе достаточно пищевых источников кальция, налажена работа желудочно-кишечного тракта, нет дефицита витамина Д и злоупотребления кофе и алкоголем, то дополнительно принимать кальций не надо.

Фото: istockphoto.com

Больше всего кальция содержится в твёрдом выдержанном сыре. Также богаты кальцием:

Кисломолочные продукты без добавленного сахара: натуральный творог, йогурт, кефир с коротким сроком годности в стеклянной или бумажной упаковке, а также продукты из козьего и овечьего молока.

Яичный желток.

Семена: кунжут, мак, лён, конопля, амарант, чиа, горчица.

Орехи: миндаль, бразильский, грецкий, фундук, фисташки. Их необходимо замачивать и промывать: так мы нейтрализуем фитиновую кислоту, которая препятствует усвоению кальция и других витаминов и минералов.

Рыба и морепродукты: сардины, крабы, креветки, моллюски.

Овощи: все виды капусты, лук, оливки, зелень, кроме щавеля и шпината.

Бобовые: соя (в том числе бобы эдамаме), фасоль и др.

Что будет с организмом, если есть молочные продукты каждый день? Хотя у молока много полезных свойств, злоупотреблять им не стоит.

Как понять, что организму не хватает кальция?

Сегодня 40-60% населения испытывают дефицит кальция, отмечает нутрициолог. Зачастую он вызван углеводным типом питания (каши, мучное и сладости вместо мяса, рыбы, творога), изобилием трансжиров (маргарин, в основном в промышленных кондитерских и мучных изделиях), приёмом гормональных контрацептивов, а также хлорированием воды.

Фото: istockphoto.com

При этом сдавать анализ на содержание кальция в крови бессмысленно: при дефиците он вымывается из костной ткани для поддержания его нормального уровня в крови. Для диагностики гипокальциемии проверяют уровень паратиреоидного гормона в крови.

Первые симптомы нехватки этого элемента:

усталость;

общая слабость;

сонливость даже при достаточном времени сна;

быстрая утомляемость;

снижение иммунитета;

склонность к кровотечениям, например, из носа или кровоточивость дёсен;

беспричинное появление синяков.

Если на этом этапе не принять меры, далее можно заметить ломкость волос, ухудшение качества ногтей, станет более хрупкой зубная эмаль, и появится кариес.

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Чем чревата нехватка кальция?

По мере вымывания кальция из костной ткани в кровь, растёт склонность к переломам, вывихам, подвывихам. У молодых людей периодически возникают суставные боли, характерные для остеопороза, у пожилых – переломы позвонковых тел или шейки бедренной кости.

Фото: istockphoto.com

Если уже диагностирован дефицит кальция, лучше пропить курс добавок. Лучшая по усвоению форма — цитрат кальция. Его принимают в дозировке 800-1200 мг в день (беременным женщинам и пожилым людям 1500 мг) на пустой желудок. Кальций лучше усваивается при реакции с кислотой, например, одновременный приём с витамином С или лимонным соком). Также необходим витамин Д, достаточное потребление животного белка и здоровый желудочно-кишечный тракт.

Перед тем, как принимать добавки, проконсультируйтесь с врачом.