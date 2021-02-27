Sos-сигналы: как понять, что организму не хватает кальция

При современном ритме жизни не всегда есть возможность правильно и полноценно питаться. Поэтому многие испытывают дефицит важных витаминов и минералов, в том числе кальция. Как понять, что организму не хватает этого элемента и чем опасен такой недостаток? Рассказывает нутрициолог Анна Глумова.
Какую роль кальций играет в организме?
Прежде всего, кальций – это строительный материал для костной и зубной ткани. Здесь содержится от 1 до 1,8 кг кальция (в зависимости от возраста и пола), а это 99% от всего элемента, содержащегося в организме.
Детям кальций необходим для правильного формирования скелета, нормального роста и развития зубов. Взрослым – для сохранения плотности и прочности костной ткани, которая постоянно подвергается микротравмам и нуждается в восстановлении.
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Оставшийся 1% кальция находится в клетках и межклеточной жидкости. Здесь он:
- выполняет метаболическую функцию: поступление питательных веществ и клеточный детокс;
- передаёт информацию между клетками;
- отвечает за мышечные сокращения, в том числе сердечный ритм;
- оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие.
Можно ли получать кальций только из продуктов?
Если в рационе достаточно пищевых источников кальция, налажена работа желудочно-кишечного тракта, нет дефицита витамина Д и злоупотребления кофе и алкоголем, то дополнительно принимать кальций не надо.
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Больше всего кальция содержится в твёрдом выдержанном сыре. Также богаты кальцием:
Кисломолочные продукты без добавленного сахара: натуральный творог, йогурт, кефир с коротким сроком годности в стеклянной или бумажной упаковке, а также продукты из козьего и овечьего молока.
Яичный желток.
Семена: кунжут, мак, лён, конопля, амарант, чиа, горчица.
Орехи: миндаль, бразильский, грецкий, фундук, фисташки. Их необходимо замачивать и промывать: так мы нейтрализуем фитиновую кислоту, которая препятствует усвоению кальция и других витаминов и минералов.
Рыба и морепродукты: сардины, крабы, креветки, моллюски.
Овощи: все виды капусты, лук, оливки, зелень, кроме щавеля и шпината.
Бобовые: соя (в том числе бобы эдамаме), фасоль и др.
Как понять, что организму не хватает кальция?
Сегодня 40-60% населения испытывают дефицит кальция, отмечает нутрициолог. Зачастую он вызван углеводным типом питания (каши, мучное и сладости вместо мяса, рыбы, творога), изобилием трансжиров (маргарин, в основном в промышленных кондитерских и мучных изделиях), приёмом гормональных контрацептивов, а также хлорированием воды.
Фото: istockphoto.com
При этом сдавать анализ на содержание кальция в крови бессмысленно: при дефиците он вымывается из костной ткани для поддержания его нормального уровня в крови. Для диагностики гипокальциемии проверяют уровень паратиреоидного гормона в крови.
Первые симптомы нехватки этого элемента:
- усталость;
- общая слабость;
- сонливость даже при достаточном времени сна;
- быстрая утомляемость;
- снижение иммунитета;
- склонность к кровотечениям, например, из носа или кровоточивость дёсен;
- беспричинное появление синяков.
Если на этом этапе не принять меры, далее можно заметить ломкость волос, ухудшение качества ногтей, станет более хрупкой зубная эмаль, и появится кариес.
Чем чревата нехватка кальция?
По мере вымывания кальция из костной ткани в кровь, растёт склонность к переломам, вывихам, подвывихам. У молодых людей периодически возникают суставные боли, характерные для остеопороза, у пожилых – переломы позвонковых тел или шейки бедренной кости.
Фото: istockphoto.com
Если уже диагностирован дефицит кальция, лучше пропить курс добавок. Лучшая по усвоению форма — цитрат кальция. Его принимают в дозировке 800-1200 мг в день (беременным женщинам и пожилым людям 1500 мг) на пустой желудок. Кальций лучше усваивается при реакции с кислотой, например, одновременный приём с витамином С или лимонным соком). Также необходим витамин Д, достаточное потребление животного белка и здоровый желудочно-кишечный тракт.