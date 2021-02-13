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Что делать с постоянной усталостью? Как избавиться от синдрома хронической усталости?

Как избавиться от хронической усталости?
Елизавета Каторжная Ренне Мун
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Хроническая усталость: как избавиться от синдрома, который мешает полноценно жить
Что делать, когда даже 10 часов сна недостаточно.
Lifestyle / Здоровье 0
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В наше время синдром хронической усталости широко распространён. Это связано с ускорением темпа жизни и плохой экологией. К тому же, часто её испытывают люди, чья профессия предполагает тяжёлый умственный труд или работу, совмещённую с высокой степенью ответственности. Вместе с психиатром Европейского Медицинского Центра Ренне Мун разбираемся, откуда берётся чувство постоянной усталости, как отличить его от обычного желания отдохнуть и как с ним справляться.

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Из-за чего возникает хроническая усталость?

Прежде всего необходимо разобраться, почему появляется хроническая усталость. Врач выделяет несколько причин её возникновения:

  • нарушения питания;
  • недостаток или избыток пищи, некачественные продукты: отсутствие в пище витаминов, макро- и микроэлементов нарушают метаболизм организма, приводя к недостатку энергии и возникновению стойкого чувства усталости;
  • психологические проблемы;
  • постоянный стресс, мрачные мысли и чувства тревоги и страха – главные «вредители» для деятельности нервной системы, приводящие к постоянной усталости и переутомлению;
  • неправильный образ жизни.

Фото: istockphoto.com

Также к синдрому хронической усталости могут привести постоянные недосыпания, нерациональный распорядок дня, малоподвижный образ жизни, длительное умственное или физическое перенапряжение, постоянная смена биоритмов.

Кроме того, к причинам возникновения эксперт относит неблагоприятную экологическую обстановку и наличие хронических заболеваний.

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Как отличить хроническую усталость от обычной?

Испытывать чувство усталости временами свойственно каждому человеку. Необходимо понимать разницу между хроническим явлением и обычным желанием отдохнуть.

Фото: istockphoto.com

Ренне: В норме любое сильное утомление проходит после полноценного сна и отдыха. Если же человек выспался и хорошо поел, но продолжает чувствовать себя вяло и утомленно, что мешает ему выполнять привычные дела, — это патологическое состояние. Главный симптом хронической усталости — это беспричинное постоянное отсутствие сил, снижающее работоспособность в несколько раз.

Как справиться с хронической усталостью?

Синдром хронической усталости мешает полноценно жить: он снижает продуктивность и ухудшает психологическое состояние. Чтобы справиться с чувством постоянного отсутствия сил, врач рекомендует:

  • упорядочить соотношение труда и отдыха;
  • сделать рациональной физическую нагрузку;
  • нормализовать режим питания;
  • провести витаминотерапию, преимущественно витамины группы В;
  • массажи, ЛФК, гидротерапию (например, плавание);
  • рациональную психотерапию, аутогенную тренировку, групповые психотерапевтические методы;
  • вспомогательные симптоматические лекарственные средства, например, ноотропы, энтеросорбенты, дневные транквилизаторы.
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Иногда нужно только немного изменить ваши ежедневные привычки.

Нужно ли обращаться за помощью к специалистам?

Ренне: Обязательно нужно обратиться к врачу за выяснением причины хронической усталости. Также важно отметить, что фармакотерапию должен назначать и контролировать её эффективность только врач.

Фото: istockphoto.com

Не принимайте лекарственные средства без консультации со специалистами — это поможет принести вред вашему здоровью.
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