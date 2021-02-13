Хроническая усталость: как избавиться от синдрома, который мешает полноценно жить

В наше время синдром хронической усталости широко распространён. Это связано с ускорением темпа жизни и плохой экологией. К тому же, часто её испытывают люди, чья профессия предполагает тяжёлый умственный труд или работу, совмещённую с высокой степенью ответственности. Вместе с психиатром Европейского Медицинского Центра Ренне Мун разбираемся, откуда берётся чувство постоянной усталости, как отличить его от обычного желания отдохнуть и как с ним справляться.
Из-за чего возникает хроническая усталость?
Прежде всего необходимо разобраться, почему появляется хроническая усталость. Врач выделяет несколько причин её возникновения:
- нарушения питания;
- недостаток или избыток пищи, некачественные продукты: отсутствие в пище витаминов, макро- и микроэлементов нарушают метаболизм организма, приводя к недостатку энергии и возникновению стойкого чувства усталости;
- психологические проблемы;
- постоянный стресс, мрачные мысли и чувства тревоги и страха – главные «вредители» для деятельности нервной системы, приводящие к постоянной усталости и переутомлению;
- неправильный образ жизни.
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Также к синдрому хронической усталости могут привести постоянные недосыпания, нерациональный распорядок дня, малоподвижный образ жизни, длительное умственное или физическое перенапряжение, постоянная смена биоритмов.
Кроме того, к причинам возникновения эксперт относит неблагоприятную экологическую обстановку и наличие хронических заболеваний.
Как отличить хроническую усталость от обычной?
Испытывать чувство усталости временами свойственно каждому человеку. Необходимо понимать разницу между хроническим явлением и обычным желанием отдохнуть.
Фото: istockphoto.com
Ренне: В норме любое сильное утомление проходит после полноценного сна и отдыха. Если же человек выспался и хорошо поел, но продолжает чувствовать себя вяло и утомленно, что мешает ему выполнять привычные дела, — это патологическое состояние. Главный симптом хронической усталости — это беспричинное постоянное отсутствие сил, снижающее работоспособность в несколько раз.
Как справиться с хронической усталостью?
Синдром хронической усталости мешает полноценно жить: он снижает продуктивность и ухудшает психологическое состояние. Чтобы справиться с чувством постоянного отсутствия сил, врач рекомендует:
- упорядочить соотношение труда и отдыха;
- сделать рациональной физическую нагрузку;
- нормализовать режим питания;
- провести витаминотерапию, преимущественно витамины группы В;
- массажи, ЛФК, гидротерапию (например, плавание);
- рациональную психотерапию, аутогенную тренировку, групповые психотерапевтические методы;
- вспомогательные симптоматические лекарственные средства, например, ноотропы, энтеросорбенты, дневные транквилизаторы.
Нужно ли обращаться за помощью к специалистам?
Ренне: Обязательно нужно обратиться к врачу за выяснением причины хронической усталости. Также важно отметить, что фармакотерапию должен назначать и контролировать её эффективность только врач.
Фото: istockphoto.com