Перед поездкой стоит всё тщательно взвесить, чтобы потом не было мучительно больно.

Плюсы и минусы отдыха в Крыму в 2021 году

Лето — время, когда каждый мечтает окунуться в море и погреться на солнце. Из-за пандемии российские туристы хлынули в Крым, в котором много курортных городов на любой вкус.

Некоторые по-прежнему задумываются, стоит ли им ехать на полуостров летом или выбрать другой вариант. Спорные моменты есть в любом вопросе и их нужно чётко взвесить.

Рассказываем о плюсах и минусах отдыха в Крыму.

Плюсы

Не нужен загранпаспорт

Ограничения и закрытые границы не позволяют путешествовать по миру в привычном свободном формате. Известные жаркие края за пределами России — Египет и Мальдивы — доступны, но цены на отдых там кусаются.

Крым — тоже не самое дешёвое удовольствие, но он значительно проще с формальной точки зрения. Большой плюс, что не нужно морочиться с загранпаспортом.

Вам достаточно будет купить билет на самолёт или поезд, дождаться отпуска и поскорее отправиться к российским берегам Чёрного моря.

Крым Фото: unsplash.com/@vademann

Разнообразная местность

В Крыму каждый сможет найти подходящее место, чтобы на какое-то время забыть о проблемах, насладиться природой и при необходимости абстрагироваться от окружающих.

В вашем распоряжении горы, леса и море, которое явно не нуждается в представлении и лишних эпитетах. Любители экскурсий смогут посетить несколько красивых природных мест и памятников архитектуры: водопад Учан-Су, Ласточкино гнездо, Долину привидений, Ливадийский дворец и многие другие.

Обилие фруктов и овощей

Юг России по традиции богат такой пищей, и Крым не исключение. Ассортимент вкусного и свежего здесь действительно огромный — черешня, вишня, виноград, персики, шелковица, яблоки, арбузы, дыни, крымские абрикосы и помидоры.

Любители экзотики тоже не останутся в стороне. В Крыму для них всегда найдутся инжир, айва, гранат, хурма и киви.

Фото: unsplash.com/@kostyadyadyun

Минусы

Только с вакциной

Ограничения, введённые из-за пандемии, могут коснуться и тех, кто собирается отдохнуть в Крыму. В регион предложили впускать только вакцинированных туристов. Пока это только предложение, но никто не знает, что будет завтра.

Глава соседнего Севастополя Михаил Развожаев уже подписал указ, согласно которому с 28 июня по 15 июля туристы смогут заселиться в местные отели только при наличии ПЦР-теста, справки о наличии антител или сертификата о вакцинации.

С 16 июля условия заезда станут ещё жёстче: отрицательные ПЦР-тесты уже не будут котироваться.

Наличка и банковская карта

У Сбербанка нет филиалов и банкоматов на территории Крыма. Поэтому перед поездкой стоит сразу продумать финансовый вопрос и взять с собой наличные.

Это также поможет вам решить другую проблему, с которой вы можете столкнуться. На полуострове не работает бесконтактная оплата, при себе нужно иметь карту.

Фото: unsplash.com/@kostyadyadyun

Проблемы со связью и интернетом

Главная четвёрка мобильных операторов России на территории Крыма работает в условиях роуминга. Входящие звонки могут быть бесплатными, если у вас подключён пакет услуг, но вот исходящие могут встать в копеечку. То же самое касается интернета. Поэтому рекомендуем заранее ознакомиться с тарифами, которые предлагает ваш мобильный оператор.

Но выход всё-таки есть. Если вы планируете долгий отпуск и нуждаетесь в постоянном и быстром интернете, на помощь придут крымские мобильные операторы. Трафик будет значительно дешевле, а стоимость исходящих звонков останется такой же.

Фото: unsplash.com/@svl_photo

Большое количество людей

Главный недостаток — переполненность крымских курортов. Естественно, все хотят отдохнуть в летние месяцы, погулять по набережным, полежать на пляжах, искупаться в море.

Летом южные города России испытывают настоящий коллапс, из-за которого в них становится настолько людно, что в прямом смысле яблоку негде упасть. А ведь Ростуризм предупреждал о перегруженности черноморских курортов.

Причиной ажиотажа стало всё то же ограничение авиасообщения с другими странами. Несмотря на то что отелей международного уровня в Крыму немного, россияне продолжают ездить на полуостров к морю. Их ничто не смущает.



Если вы готовы расплачиваться наличными, на время отдыха отказаться от любимого оператора и потесниться на пляже, то отпуск в Крыму пройдёт хорошо. Главное — не забудьте всё заранее продумать, чтобы не возникло неприятных ситуаций.