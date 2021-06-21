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Как провести отпуск: поход, море, автопутешествие — тест «Чемпионата»

На пляж или в поход: какой отпуск вам подойдёт? Тест
Валерия Майорова
Какой туризм вам подходит?
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Не знаете, куда хотите поехать? Давайте выясним вместе!

Все мы с нетерпением ждём летнего отпуска. Ведь наступает тепло и так хочется уехать куда-нибудь на недельку, а может, и на две. Многие сразу представили себе белый песок и море, но ведь сейчас существует столько видов туризма, что сразу и не сосчитать!

Тест: угадай страну по архитектуре Тест: угадай страну по архитектуре

Пляжный, экскурсионный, пеший, лечебно-оздоровительный, этнический, гастрономический и многие другие. Есть тысячи вариантов, как организовать свой досуг, чтобы было весело и интересно.

Но для начала, стоит понять, чего хочется вам прямо сейчас: просто спокойно полежать на пляже или, может быть, совершить кругосветку за три дня? Не знаете? Тогда проходите наш тест, который точно поможет вам разобраться в предпочтениях и сделать правильный выбор.

Поехали!

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