Не только на стадион: с чем носить джерси?

Крупные футбольные, баскетбольные и хоккейные соревнования всегда вдохновляют не только любителей этих видов спорта, но и дизайнеров. Однажды введя в моду джерси, они продолжают придумывать свежие дизайны и новые коллекции. А всё потому, что люди готовы надеть футболку любимой команды и на стадион, и на работу или вечеринку, ведь спортивные бренды стали создавать действительно мультифункциональные и стильные продукты, в которых не стыдно выйти в свет. Рассказываем, на что нужно обратить внимание при выборе джерси и с какими вещами его комбинировать, чтобы выглядеть стильно за пределами стадиона, и выясняем со стилистом, тренд ли это в 2021-м.

Александра Диденко персональный стилист, fashion-консультант, ⠀

Что такое джерси и откуда они взялись?

Джерси — это прежде всего кофта из футбольной формы игрока, выполненная из шёлкового или синтетического волокна. История джерси началась в Британии в 80-е годы, когда рабочий класс сделал футбол главной игрой на планете. Тогда и пошло проникновение футбольной эстетики в повседневный гардероб сначала болельщиков, а потом и всех городских жителей. Они с большим желанием скупали поло Ralf Lauren и Burberry, куртки Stone Island и винтажные модели кроссовок adidas. Сейчас такой процесс проходит со спортивными джерси, которые со временем станут основным элементом гардероба. Palace — один из первых скейтерских брендов, кто сделал джерси частью своей повседневной коллекции в 2012 году. Потом эту моду подхватили KITH, adidas и Гоша Рубчинский.

Какие бренды продолжили вводить джерси в моду?

Во время ажиотажа чемпионата мира по футболу многие дизайнеры выпустили капсульные коллекции, посвящённые самому мероприятию и в поддержку нашей сборной. Но больше всего запомнилась совместная коллекция adidas и Гоши Рубчинского, в которой были и джерси. На них были написаны названия русских городов и имя дизайнера.

Такие модели полюбились не только русским модникам, но и иностранным гостям, которые скупали джерси с названиями городов, в которых побывали за время чемпионата. На фотографиях в соцсетях они комбинируют их с чёрными брюками прямого и зауженного кроя, в зависимости от чего выбирают либо классические туфли, либо кроссовки. К образу добавляют цепь и сумку.

Umbro стал известен благодаря тому, что придумал дизайн формы сборной Англии на чемпионат мира в 2010 году, а также из-за коллаба с Демной Гвасалия для спортивной коллекции Vetements. С того момента джерси — это фишка бренда и ни одна коллекция не обходится без них. В этом сезоне в лукбуке было предложено два варианта для образов. Первый — с джинсами, второй — с шортами. Umbro рекомендует выбирать джинсы широкого кроя со шнурками и белые кеды без принта. Также бренд поддерживает волну чёрно-белых образов и не считает их скучными. С чёрными шортами и белым джерси можно носить те же кеды, добавив носки с яркой полоской и солнцезащитные очки.

Мода на экологичные джерси

Вы только представьте, сколько футболистов во всём мире, и каждому шьют индивидуальную форму на каждое важное соревнование. Творческое объединение «Кружок» придумало свой способ, как грамотно использовать такой запас вещей. Они собрали футболки известных футболистов и перешили их.

Такая идея выросла в отдельный творческий проект, в котором происходит переработка футбольных форм. Upcycle даёт новую жизнь вещи с целью продлить её срок в новом облике. Ребята из «Кружка» создают укороченные варианты, сшивают две части из разных джерси, а иногда и вовсе придумывают модель из лоскутов и объединяют их в технике пэчворк. Получается необычный и привлекающий к себе внимание джерси, с которым нужно носить джинсы mom-fit чёрного, бежевого или голубого цветов без принтов и прочих деталей, чтобы джерси оставался главной частью образа.

Летом можно заправить футбольную кофту в теннисную чёрную юбку или шорты, а если позволяет рост, то использовать джерси как платье.

Баскетбольные джерси

Профессиональные баскетболисты стали носить клубную форму только в начале XX века. Тогда она состояла из мягких брюк до колен, гольф и коротких шортов, которые оставались с лигой на протяжении долгого времени. И только Майкл Джордан смог внести изменения в баскетбольную моду, популяризируя длинные мешковатые шорты. Этому также способствовала рэп-культура, которая была тесно связана с баскетбольной сферой. В 2013 году adidas и NBA попытались внедрить майки с рукавами, на которых были изображены логотипы NBA и команды, а также имя и номер игрока. Но такая модель не подходила для спорта, где больше всего задействованы руки, поэтому современный баскетбольный джерси шьётся исключительно без рукавов.

Хоккейные джерси

Первые хоккейные джерси называли свитерами, так как они были вязаными и различались только по цвету. С увеличением количества команд менялись и джерси: на них нашивались логотипы, игровые номера и фамилии, а также они производились не из натурального материала, а из полиэстера. Полиэстер придаёт форме лёгкость, хорошую воздухопроницаемость, прочность, яркость и насыщенность цветов. У каждой профессиональной команды или клуба существует два, а иногда и три вида формы. Обычно у клуба два комплекта формы — домашний и гостевой, иногда к ним добавляется альтернативный или ретрокомплект. В КХЛ домашней формой является тёмный вариант свитеров, а выездной, соответственно, светлый. Это сделано специально, чтобы можно было без труда определить, кто в матче был «хозяином», а кто «гостем».