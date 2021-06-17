Все на корт: как теннисная юбка входит в городскую среду

Теннис снова в моде, а началось всё ещё прошлым летом. Тогда девочки носили плиссированные мини-юбки, желая быть похожими на Сейлор Мун. В этом году стиль преппи и спортивная ретроспектива снова в тренде. Велосипедки, теннисные мини-платья, яркие леггинсы и свитшоты с принтами в стиле 80х – must have сезона. А виновницу торжества, теннисную юбку, нужно сочетать с зелёными и синими вещами. А с чем ещё, расскажем дальше…

С бомбером

Объёмный бомбер в сочетании с короткой юбкой – это баланс противоположностей. Образ получается привлекательным и удобным одновременно. Нашивки из слов и цифр в ретростиле будут хорошо дополнять образ и позволят не использовать большое количество украшений. В качестве обуви можно выбрать белые ботинки на высокой подошве со шнуровкой, с ними аутфит будет выглядеть спортивнее.

С толстовкой

Подобно бомберу, свободная серая толстовка уравновесит комбинацию с мини-юбкой. Под неё можно надеть поло, и тогда получится образ американской студентки из сериала. Белые кеды с длинными носками и обилие украшений сделают аутфит необычным и гламурным.

С кожаным пиджаком и oversized-рубашкой

Стилисты предлагают носить теннисную юбку с белой oversized-рубашкой. В пасмурную погоду поверх такого комплекта можно надеть удлинённый кожаный пиджак и ботильоны выше колена. В качестве аксессуаров подойдут маленькая сумочка в тон аутфита и солнцезащитные очки.

Со свитером

Белая теннисная юбка будет отлично подходить под яркий объёмный свитер. Такой способ позволит вам поиграть с цветами, как в образе ниже. Разбавить образ можно ожерельем из жемчуга, серьгами-кольцами и большим количеством колец.

С футболкой или топом

Базовая футболка и топ – незаменимые предметы гардероба. Их можно носить со всеми предметами гардероба, и теннисная юбка – не исключение. Поверх топа можно надеть кардиган с выразительными линиями и пуговицами. Это поможет вам создать впечатление тонкой и ранимой натуры. Сочетание с футболкой сделает ваш образ повседневным и грубоватым. К таким аутфитам отлично подойдёт вместительная сумка или шоппер.