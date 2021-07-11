Езда на велосипеде — альтернатива бегу или нет?

Ни для кого не секрет, что кардионагрузки — это отличная возможность прокачать организм. Они способствуют развитию выносливости и укрепляют дыхательную и опорно-двигательную системы.

Сейчас уже середина лета, и многие гоняют на велосипедах. В связи с этим встаёт вопрос, в особенности у тех, кто не любит бегать: можно ли заменить бег велосипедом? Ведь это тоже самое кардио.

Давайте разберёмся.

Сергей Кузьминский тренер World Class Для начала нужно понять, что человек хочет получить.

В чём сходства?

Бег и езда на велосипеде — отличные варианты для прогулок. Для того чтобы куда-то отправиться, нужно просто выйти из дома. Если вы просто хотите весело и с пользой провести время — неважно, что вы выберете. А вот если вы хотите углубиться в вопрос, что же эффективнее, придётся постараться.

Тренер Сергей Кузьминский рассказывает, что если человек хочет просто улучшить своё физическое состояние и немного сбросить вес, можно выбрать любой вариант. Но если говорить о каждой дисциплине отдельно, бег и велосипед — абсолютно разные вещи.

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При беге задействовано больше мышц

Когда человек бежит, при физической нагрузке задействованы сразу несколько мышечных групп — ноги, стопы, бёдра, мышцы корпуса и руки.

При езде на велосипеде всё немного по-другому. Там работают в основном ноги и корпус для поддержания баланса, но руки в процессе совсем не участвуют.

Бег позволяет лучше развить выносливость, и, если вы хотите увидеть какие-то результаты, велосипед вам никак не сможет заменить пробежку.

Сергей Кузьминский тренер World Class Если человек хочет развиваться в беге, но при этом хочет заменить пробежки на велосипед, то он не сможет прогрессировать и выходить на те показатели, которых он хочет достичь. Работа и мышечное включение у бега и велопрогулок абсолютно разные.

Бег — №1 по энергозатратности

Каждый организм, безусловно, уникален, поэтому количество сжигаемых калорий во время той или иной активности будет индивидуален и зависит от нескольких факторов. Например, от возраста, строения тела, спортивной формы и интенсивности тренировки.

Тренер уверяет, что по энергозатратности бег будет стоять выше, чем езда на велосипеде. Бег физически даётся человеку намного тяжелее, чем велопрогулки. Так что, если вы хотите похудеть, лучше надевайте кроссовки и выходите на пробежку.

Но если вы планируете работать на 70% от максимума по пульсу, то эффективными будут оба вида кардио.

Велосипед может испортить осанку

Если не знать о том, какими должны быть посадка, высота руля и сидения, можно испортить себе осанку и даже получить травму. Из-за неправильной посадки есть большая вероятность травмировать позвоночник, плечи и колени. Поэтому велосипед — это не просто сел и поехал. Нужно учитывать много мелких нюансов.

Во время бега положение спины будет более комфортным, поскольку оно физиологичное. Когда мы ходим или бегаем, наше тело находится в вертикальном положении.

Фото: unsplash.com/@kbobike

Велосипед — альтернатива бегу?

Бег и езда на велосипеде — отличные виды тренировок, чтобы сделать организм сильнее и выносливее. Но, к сожалению, велосипед не сможет полностью заменить пробежку, особенно если вы хотите хорошо похудеть или максимально развить выносливость.

Самый идеальный вариант — это совмещать оба рода активности. Ведь велопрогулка — это не только кардио. На велике можно уехать подальше и открыть для себя несколько новых мест.

Не забывайте, что перед тем, как заняться любым видом спорта всерьёз, нужно хорошо подготовиться. Если мышцы слабые, в дальнейшем с ними могут возникнуть проблемы.