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Можно ли ездой на велосипеде заменить бег

Езда на велосипеде — альтернатива бегу или нет?
Сергей Кузьминский Павел Шишкин
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Можно ли ездой на велосипеде заменить бег
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Во время этих занятий задействованы абсолютно разные группы мышц.

Ни для кого не секрет, что кардионагрузки — это отличная возможность прокачать организм. Они способствуют развитию выносливости и укрепляют дыхательную и опорно-двигательную системы.

Сейчас уже середина лета, и многие гоняют на велосипедах. В связи с этим встаёт вопрос, в особенности у тех, кто не любит бегать: можно ли заменить бег велосипедом? Ведь это тоже самое кардио.

Давайте разберёмся.

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Сергей Кузьминский
тренер World Class

Для начала нужно понять, что человек хочет получить.

В чём сходства?

Бег и езда на велосипеде — отличные варианты для прогулок. Для того чтобы куда-то отправиться, нужно просто выйти из дома. Если вы просто хотите весело и с пользой провести время — неважно, что вы выберете. А вот если вы хотите углубиться в вопрос, что же эффективнее, придётся постараться.

Тренер Сергей Кузьминский рассказывает, что если человек хочет просто улучшить своё физическое состояние и немного сбросить вес, можно выбрать любой вариант. Но если говорить о каждой дисциплине отдельно, бег и велосипед — абсолютно разные вещи.

Фото: unsplash.com/@knowjack

При беге задействовано больше мышц

Когда человек бежит, при физической нагрузке задействованы сразу несколько мышечных групп — ноги, стопы, бёдра, мышцы корпуса и руки.

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При езде на велосипеде всё немного по-другому. Там работают в основном ноги и корпус для поддержания баланса, но руки в процессе совсем не участвуют.

Бег позволяет лучше развить выносливость, и, если вы хотите увидеть какие-то результаты, велосипед вам никак не сможет заменить пробежку.

Сергей Кузьминский
Сергей Кузьминский
тренер World Class

Если человек хочет развиваться в беге, но при этом хочет заменить пробежки на велосипед, то он не сможет прогрессировать и выходить на те показатели, которых он хочет достичь. Работа и мышечное включение у бега и велопрогулок абсолютно разные.

Бег — №1 по энергозатратности

Каждый организм, безусловно, уникален, поэтому количество сжигаемых калорий во время той или иной активности будет индивидуален и зависит от нескольких факторов. Например, от возраста, строения тела, спортивной формы и интенсивности тренировки.

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Тренер уверяет, что по энергозатратности бег будет стоять выше, чем езда на велосипеде. Бег физически даётся человеку намного тяжелее, чем велопрогулки. Так что, если вы хотите похудеть, лучше надевайте кроссовки и выходите на пробежку.

Но если вы планируете работать на 70% от максимума по пульсу, то эффективными будут оба вида кардио.

Велосипед может испортить осанку

Если не знать о том, какими должны быть посадка, высота руля и сидения, можно испортить себе осанку и даже получить травму. Из-за неправильной посадки есть большая вероятность травмировать позвоночник, плечи и колени. Поэтому велосипед — это не просто сел и поехал. Нужно учитывать много мелких нюансов.

Во время бега положение спины будет более комфортным, поскольку оно физиологичное. Когда мы ходим или бегаем, наше тело находится в вертикальном положении.

Фото: unsplash.com/@kbobike

Велосипед — альтернатива бегу?

Бег и езда на велосипеде — отличные виды тренировок, чтобы сделать организм сильнее и выносливее. Но, к сожалению, велосипед не сможет полностью заменить пробежку, особенно если вы хотите хорошо похудеть или максимально развить выносливость.

Самый идеальный вариант — это совмещать оба рода активности. Ведь велопрогулка — это не только кардио. На велике можно уехать подальше и открыть для себя несколько новых мест.

Не забывайте, что перед тем, как заняться любым видом спорта всерьёз, нужно хорошо подготовиться. Если мышцы слабые, в дальнейшем с ними могут возникнуть проблемы.

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